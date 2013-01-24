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Philips Avent

جهاز DECT لمراقبة الطفل

SCD497/00
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • ضمان عدم التداخل مع أجهزة أخرى ضمان عدم التداخل مع أجهزة أخرى ضمان عدم التداخل مع أجهزة أخرى
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    Philips Avent جهاز DECT لمراقبة الطفل

    SCD497/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    ضمان عدم التداخل مع أجهزة أخرى

    توفر هذه التقنية الرقمية اتصالاً خاصًا وآمنًا، لتكوني الشخص الوحيد الذي يستمع إلى طفلك. فهي تختار تلقائيًا قناة غير مستخدمة وتبدّلها عندما تكتشف أن جهازًا آخر يستخدم القناة نفسها.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Philips Avent جهاز DECT لمراقبة الطفل

    ضمان عدم التداخل مع أجهزة أخرى

    توفر هذه التقنية الرقمية اتصالاً خاصًا وآمنًا، لتكوني الشخص الوحيد الذي يستمع إلى طفلك. فهي تختار تلقائيًا قناة غير مستخدمة وتبدّلها عندما تكتشف أن جهازًا آخر يستخدم القناة نفسها.

    ضمان عدم التداخل مع أجهزة أخرى

    توفر هذه التقنية الرقمية اتصالاً خاصًا وآمنًا، لتكوني الشخص الوحيد الذي يستمع إلى طفلك. فهي تختار تلقائيًا قناة غير مستخدمة وتبدّلها عندما تكتشف أن جهازًا آخر يستخدم القناة نفسها.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent جهاز DECT لمراقبة الطفل

    ضمان عدم التداخل مع أجهزة أخرى

    توفر هذه التقنية الرقمية اتصالاً خاصًا وآمنًا، لتكوني الشخص الوحيد الذي يستمع إلى طفلك. فهي تختار تلقائيًا قناة غير مستخدمة وتبدّلها عندما تكتشف أن جهازًا آخر يستخدم القناة نفسها.

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      ضمان عدم التداخل مع أجهزة أخرى

      مع تقنية DECT الرقمية

      يضمن عدم التداخل مع أي جهاز آخر

      يضمن عدم التداخل مع أي جهاز آخر

      يضمن عدم التداخل مع أي جهاز آخر (أجهزة مراقبة الأطفال الأخرى والهواتف اللاسلكية والهواتف الخلوية). يوفر اتصالاً آمنًا وخاصًا باستخدام تشفير البيانات. ستكونين الشخص الوحيد الذي يستمع إلى طفلك ولن تسمعي إلا صوت طفلك.

      على اتصال متواصل بين الوحدتين

      على اتصال متواصل بين الوحدتين

      تدلّ على اتصال متواصل بين وحدة الطفل ووحدة الوالدين بواسطة مؤشرات مرئية وسمعية.

      وحدة أهل قابلة لإعادة الشحن لفترة مراقبة تبلغ 24 ساعة كحد أدنى

      وحدة أهل قابلة لإعادة الشحن لفترة مراقبة تبلغ 24 ساعة كحد أدنى

      توفر لك وحدة الأهل القابلة لإعادة الشحن فترة مراقبة لاسلكية تبلغ 24 ساعة كحد أدنى مع نطاق يصل إلى 300 متر (900 قدم).

      وحدة أهل صغيرة ومحمولة للتجول بحرية في أرجاء المنزل

      وحدة أهل صغيرة ومحمولة للتجول بحرية في أرجاء المنزل

      تسمح لك بالتجول بحرية في أرجاء المنزل بفضل حجمها الصغير، ولكن سيبقى بإمكانك سماع طفلك عندما يحتاج إليك.

      يوفر مشبك التثبيت على الحزام إمكانية التنقل واستخدام الجهاز بدون اليدين وبراحة تامة

      يوفر مشبك التثبيت على الحزام إمكانية التنقل واستخدام الجهاز بدون اليدين وبراحة تامة

      يتيح استخدام المشبك للتثبيت بالحزام مراقبة الطفل لاسلكياً والتنقل براحة تامة.

      تستخدم الأضواء لتعلمك أن الطفل يصدر ضجيجاً

      تستخدم الأضواء لتعلمك أن الطفل يصدر ضجيجاً، حتى عندما يكون الصوت متوقفاً عن التشغيل.

      يضمن نطاق 300 متر الحصول على إشارة استقبال آمنة في المنزل وحوله

      نضمن لك إشارة استقبال آمنة في المنزل وحوله بفضل نطاق يصل إلى 300 متر.

      لتهدئة الطفل في الظلام مع نجوم تبعث على الاسترخاء

      ضوء ليلي مع نجوم تبعث على الاسترخاء لتهدئة طفلك.

      لإمكانية التحدّث إلى طفلك

      لإمكانية التحدّث إلى طفلك وسماعه.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        نطاق حرارة التشغيل
        0 .. 40  درجة مئوية
        نطاق درجة حرارة التخزين
        -20 .. +60  درجة مئوية

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        نطاق التردد
        تقنية DECT
        تحديد تلقائي للقنوات
        نعم
        عدد القنوات
        120

      • الراحة

        تحذير تلقائي عند التواجد خارج النطاق
        نعم
        إشارة شحن البطارية
        نعم
        إشارة انخفاض مستوى البطارية
        نعم
        ضوء ليلي
        نعم
        إشارة التشغيل
        نعم
        أضواء مستوى الصوت
        نعم
        التحقق من النظام
        • ضوء التحقق من البطارية
        • تنبيه التحقق من النظام
        • ضوء التحقق من النظام
        التحكم في شدة الصوت
        نعم

      • الملحقات

        محول تيار متردد/مستمر
        محوّلا تيار مستمر بجهد 9 فولت، 300 ميللي أمبير
        بطاريات
        بطاريتان من نوع AAA من نيكل-هيدريد المعدن قابلتان لإعادة الشحن
        مشبك للتثبيت بالحزام
        نعم
        إرشادات الاستخدام/ دليل المستخدم
        • الهولندية
        • الإنكليزية
        • الفنلندية
        • الفرنسية
        • الألمانية
        • اليونانية
        • الإيطالية
        • البرتغالية
        • الأسبانية
        • السويدية
        • النرويجية
        • الدانماركية
        دليل البدء السريع
        نعم

      • الطاقة

        وقت الشحن
        8,0  ساعات
        وحدة تزويد بالطاقة
        230-240  فولت
        قابلة للشحن
        نعم
        فترة التشغيل مدوّنة على البطارية
        24  ساعة (ساعات)

      • بيانات لوجيستية

        صندوق EAN F
        نعم
        أبعاد الصندوق F (عرض x ارتفاع x عمق)
        220‏x‏187‏x‏94  ملليمترًا

      • مراحل النمو

        المراحل
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر
        • الأطفال بين 6 و12 شهراً

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