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Philips Avent

جهاز DECT لمراقبة الطفل

SCD510/00
Avent
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التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • طمأنينة بفضل الصوت الشديد الوضوح طمأنينة بفضل الصوت الشديد الوضوح طمأنينة بفضل الصوت الشديد الوضوح
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    Philips Avent جهاز DECT لمراقبة الطفل

    SCD510/00
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    طمأنينة بفضل الصوت الشديد الوضوح

    استمتعي براحة بال تامة بفضل جهاز مراقبة الطفل SCD510/00 DECT الجديد من Philips Avent. يمكنك الاسترخاء والاطمئنان إلى أن طفلك سيكون سعيدًا حتى في حال عدم تواجدك معه في الغرفة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Philips Avent جهاز DECT لمراقبة الطفل

    طمأنينة بفضل الصوت الشديد الوضوح

    استمتعي براحة بال تامة بفضل جهاز مراقبة الطفل SCD510/00 DECT الجديد من Philips Avent. يمكنك الاسترخاء والاطمئنان إلى أن طفلك سيكون سعيدًا حتى في حال عدم تواجدك معه في الغرفة. إكتشف كلّ المميزات

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      طمأنينة بفضل الصوت الشديد الوضوح

      لا تداخل مع تقنية DECT

      • جهاز DECT لمراقبة الطفل
      تضمن تقنية DECT عدم التداخل

      تضمن تقنية DECT عدم التداخل

      تضمن تقنية DECT عدم التداخل من أي جهاز إرسال آخر مثل أجهزة مراقبة الطفل الأخرى والهواتف اللاسلكية والهواتف الخلوية. ويوفر تشفير البيانات اتصالاً خاصاً وآمناً بحيث تتأكدين من أنك الوحيدة القادرة على سماع صوت طفلك

      طمأنينة بفضل الصوت الشديد الوضوح

      طمأنينة بفضل الصوت الشديد الوضوح

      اسمعي أدنى ضحكة أو قهقهة أو شهقة تصدر عن طفلك بوضوح تام. توفر تقنية DECT صوتاً عالي الجودة وشديد الوضوح بحيث تتمكنين من سماع طفلك في أي وقت

      وقت تشغيل يصل لغاية 24 ساعة قبل إعادة الشحن

      وقت تشغيل يصل لغاية 24 ساعة قبل إعادة الشحن

      تتيح وحدة الأهل الصغيرة والقابلة لإعادة الشحن التجوال بحرية تامة وبدون أي أسلاك لغاية 24 ساعة قبل إعادة شحنها

      اختيار مستوى الصوت الأفضل للبيئة المحيطة

      اختيار مستوى الصوت الأفضل للبيئة المحيطة

      يمكّنك من ضبط الصوت ومستوياته بحيث تتمكنين من سماع أدنى ضحكة أو قهقهة أو شهقة

      نطاق واسع جداً لتنقل حرّ

      نطاق واسع جداً لتنقل حرّ

      يمكنك التنقل بحرية في المنزل وحوله بفضل نطاق تشغيل يمتدّ حتى 300 م

      كوني على يقين أنك على اتصال دائم بطفلك

      كوني على يقين أنك على اتصال دائم بطفلك

      ستعلمك وحدة الأهل الخاصة بجهاز مراقبة الطفل من Philips Avent بانخفاض مستوى الطاقة أو بتواجدك خارج النطاق

      ابقي على تواصل مع طفلك مع إمكانية التحدّث إليه

      ابقي على تواصل مع طفلك مع إمكانية التحدّث إليه

      كل ما يحتاج إليه طفلك أحياناً هو الاستماع إلى صوتك الرقيق ليهدأ. بضغطة واحدة يمكنك التواصل مع طفلك أينما كنت في المنزل أو حوله

      إنارة دافئة تهدّئ طفلك إذا استيقظ في الليل

      إنارة دافئة تهدّئ طفلك إذا استيقظ في الليل

      إنارة دافئة تهدّئ طفلك إذا استيقظ في الليل

      مصابيح LED للإشارة إلى مستوى الضجيج

      مصابيح LED للإشارة إلى مستوى الضجيج

      تضيء المصابيح للإشارة إلى مستوى الضجيج في غرفة طفلك، حتى عندما يكون مستوى الصوت مكتوماً

      مشبك للتثبيت بالحزام لمراقبة الطفل لاسلكياً وبراحة تامة

      مشبك للتثبيت بالحزام لمراقبة الطفل لاسلكياً وبراحة تامة

      يتيح استخدام المشبك للتثبيت بالحزام التنقل المحسّن في المنزل وحوله

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        نطاق حرارة التشغيل
        10 - 40  درجة مئوية
        نطاق درجة حرارة التخزين
        10 - 40  درجة مئوية

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        نطاق التردد
        تقنية DECT
        تحديد تلقائي للقنوات
        نعم
        عدد القنوات
        120

      • الراحة

        تحذير تلقائي عند التواجد خارج النطاق
        نعم
        إشارة انخفاض مستوى البطارية
        نعم
        أضواء مستوى الصوت
        نعم
        التحكم في شدة الصوت
        نعم
        التحكم في التحسس
        نعم

      • الملحقات

        محول تيار متردد/مستمر
        نعم
        بطاريات
        نعم
        مشبك للتثبيت بالحزام
        نعم
        إرشادات الاستخدام/ دليل المستخدم
        نعم
        دليل البدء السريع
        نعم

      • الطاقة

        وقت الشحن
        8,0  ساعات
        وحدة تزويد بالطاقة
        220 - 240  فولت
        وحدة تزويد بالطاقة
        120 فولت (الولايات المتحدة)
        فترة التشغيل مدوّنة على البطارية
        24  ساعة (ساعات)

      • بيانات لوجيستية

        أبعاد الصندوق F (عرض x ارتفاع x عمق)
        220 x‏ 156 x‏ 94  ملليمترًا

      • مراحل النمو

        المراحل
        • الحمل
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • محول تيار متردد/مستمر
      • بطاريات
      • مشبك للتثبيت بالحزام
      • إرشادات الاستخدام/ دليل المستخدم
      • دليل البدء السريع

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