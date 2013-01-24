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Philips Avent

جهاز رقمي لمراقبة الأطفال بالفيديو

SCD610/01
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • طريقة الاتصال بطفلك الأكثر قابلية للحمل طريقة الاتصال بطفلك الأكثر قابلية للحمل طريقة الاتصال بطفلك الأكثر قابلية للحمل
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    Philips Avent جهاز رقمي لمراقبة الأطفال بالفيديو

    SCD610/01
    التصنيف الإجمالي / 5

    طريقة الاتصال بطفلك الأكثر قابلية للحمل

    يمكنك الجهاز الرقمي لمراقبة الأطفال بالفيديو من الحفاظ على تواصل خاص وآمن مع طفلك في كل الأوقات. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent جهاز رقمي لمراقبة الأطفال بالفيديو

    طريقة الاتصال بطفلك الأكثر قابلية للحمل

    يمكنك الجهاز الرقمي لمراقبة الأطفال بالفيديو من الحفاظ على تواصل خاص وآمن مع طفلك في كل الأوقات. إكتشف كلّ المميزات

    طريقة الاتصال بطفلك الأكثر قابلية للحمل

    يمكنك الجهاز الرقمي لمراقبة الأطفال بالفيديو من الحفاظ على تواصل خاص وآمن مع طفلك في كل الأوقات. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent جهاز رقمي لمراقبة الأطفال بالفيديو

    طريقة الاتصال بطفلك الأكثر قابلية للحمل

    يمكنك الجهاز الرقمي لمراقبة الأطفال بالفيديو من الحفاظ على تواصل خاص وآمن مع طفلك في كل الأوقات. إكتشف كلّ المميزات

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      طريقة الاتصال بطفلك الأكثر قابلية للحمل

      إمكانية المراقبة في النهار والليل، من أي مكان في المنزل

      • جهاز المراقبة بالفيديو الرقمي
      نطاق تشغيل يمتدّ حتى 150 متراً

      نطاق تشغيل يمتدّ حتى 150 متراً

      ابقي على اتصال مع طفلك في منزلك بفضل نطاق تشغيل يمتدّ حتى 150 متراً

      شاشة LCD بحجم 2.4 بوصات مع إمكانية المراقبة نهاراً وليلاً

      شاشة LCD بحجم 2.4 بوصات مع إمكانية المراقبة نهاراً وليلاً

      يمكنك رؤية طفلك نهاراً وليلاً. بكامل الألوان في النهار وبالأسود والأبيض في الليل عبر الأشعة تحت الحمراء

      تحديد تلقائي للقنوات

      تحديد تلقائي للقنوات

      اسمعي طفلك من دون أي تشويش. تتبّدل الشاشة في الوقت نفسه بين 120 قناة لتبقي اتصالك خالياً من أي تشويش

      تنشيط الشاشة التلقائي

      تنشيط الشاشة التلقائي

      يتم تنشيط الشاشة تلقائياً عند الكشف عن حدوث ضجة في غرفة طفلك. تتيح لك ميزة التحكم في مستوى الصوت والسطوع رؤية طفلك بسهولة تامة.

      متوافقة مع ما يصل إلى أربع كاميرات

      متوافقة مع ما يصل إلى أربع كاميرات

      تمت تغطية جميع القواعد. يمكنك وجود أكثر من كاميرا واحدة من رؤية طفلك من غرفة إلى أخرى. يمكن استخدامها مع ما يصل إلى أربع كاميرات من طراز SCD609

      مؤشر الاتصال والطاقة المنخفضة

      مؤشر الاتصال والطاقة المنخفضة

      تحققي من توصيل الشاشة. فالضوء الأخضر يظهر أنّها متصلة، أما الضوء الأحمر الوامض فيشير إلى عدم وجود اتصال

      أضواء مستوى الصوت

      أضواء مستوى الصوت

      تُضاء المصابيح للإشارة إلى مستوى الضجيج في غرفة طفلك. حتى عندما تعمل وحدة الأهل على الوضع الصامت

      كاميرا قابلة للتثبيت على الحائط

      كاميرا قابلة للتثبيت على الحائط

      احصلي على رؤية ممتازة لطفلك. ثبتي الشاشة على الحائط باستخدام دعامة التثبيت السهلة التعليق

      تكبير/تصغير وتدوير

      تكبير/تصغير وتدوير

      إمكانية رؤية ما كل ما يفعله طفلك بفضل التكبير/التصغير والتدوير البصري المضاعف

      المواصفات التقنية

      • الميزات

        تقنية الفيديو الرقمي
        نعم
        شاشة LCD للفيديو
        شاشة ملونة حجم 2,4 بوصة
        نطاق تشغيل يصل إلى
        150 مترًا
        تحديد تلقائي للقنوات
        نعم
        صوت فائق الوضوح
        نعم
        اتصال خاص
        نعم
        استخدام طوال الليل من دون شحن
        نعم
        مؤشر ومنبّه الطاقة المنخفضة
        نعم
        مؤشر ومنبّه الاتصال
        نعم
        أضواء مستوى الصوت
        نعم
        كتم الصوت والتحكّم يه
        نعم
        نوع القائمة
        النص
        # لغة/لغات
        2
        شاشة تنشيط الصوت
        نعم
        تحكم تلقائي بالمراقبة ليلاً
        نعم
        التحكم بدرجة السطوع
        نعم
        ربط أكثر من كاميرا واحدة
        4x كاميرات
        تحسس صوت قابل للتعديل
        نعم
        تكبير/تصغير رقمي
        نعم
        وظيفة التدوير
        نعم
        وحدة الأهل محمولة باليد
        نعم
        وحدة الأهل قابلة لإعادة الشحن
        نعم
        مشبك للتثبيت بالحزام
        نعم
        ملحق شريط العنق
        نعم

      • الملحقات

        محول تيار متردد/مستمر
        نعم
        دليل البدء السريع
        نعم
        دليل المستخدم
        نعم

      • الراحة

        تحذير تلقائي عند التواجد خارج النطاق
        نعم
        إشارة شحن البطارية
        نعم
        إشارة انخفاض مستوى البطارية
        نعم
        إشارة التشغيل
        نعم
        أضواء مستوى الصوت
        نعم
        التحكم في شدة الصوت
        نعم
        قابل للتركيب على الحائط
        نعم

      • مراحل النمو

        المراحل
        • الحمل
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر
        • الأطفال بين 6 و12 شهراً

      • الطاقة

        وحدة تزويد بالطاقة
        220-240  فولت
        وحدة تزويد بالطاقة
        120 فولت (الولايات المتحدة)

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        تحديد تلقائي للقنوات
        نعم
        نطاق التردد
        2.4 جيجاهرتز

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