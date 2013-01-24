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Philips Avent

لهايات الانسياب الحر المعاصرة

SCF133/82
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • انسياب أكبر للهواء ملائم للبشرة الحساسة انسياب أكبر للهواء ملائم للبشرة الحساسة انسياب أكبر للهواء ملائم للبشرة الحساسة
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    Philips Avent لهايات الانسياب الحر المعاصرة

    SCF133/82
    التصنيف الإجمالي / 5

    انسياب أكبر للهواء ملائم للبشرة الحساسة

    تتميّز حلمات Avent بأنها مساعدة على تقويم الأسنان وقابلة للانقباض وتناسبية، وتراعي النمو الطبيعي لحلق الطفل وأسنانه ولثته. تم صنع كل لهّايات Avent من السيليكون وهي خالية من أي رائحة أو نكهة. قد تخضع ألوان اللّهايات للتغيير. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent لهايات الانسياب الحر المعاصرة

    انسياب أكبر للهواء ملائم للبشرة الحساسة

    تتميّز حلمات Avent بأنها مساعدة على تقويم الأسنان وقابلة للانقباض وتناسبية، وتراعي النمو الطبيعي لحلق الطفل وأسنانه ولثته. تم صنع كل لهّايات Avent من السيليكون وهي خالية من أي رائحة أو نكهة. قد تخضع ألوان اللّهايات للتغيير. إكتشف كلّ المميزات

    انسياب أكبر للهواء ملائم للبشرة الحساسة

    تتميّز حلمات Avent بأنها مساعدة على تقويم الأسنان وقابلة للانقباض وتناسبية، وتراعي النمو الطبيعي لحلق الطفل وأسنانه ولثته. تم صنع كل لهّايات Avent من السيليكون وهي خالية من أي رائحة أو نكهة. قد تخضع ألوان اللّهايات للتغيير. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent لهايات الانسياب الحر المعاصرة

    انسياب أكبر للهواء ملائم للبشرة الحساسة

    تتميّز حلمات Avent بأنها مساعدة على تقويم الأسنان وقابلة للانقباض وتناسبية، وتراعي النمو الطبيعي لحلق الطفل وأسنانه ولثته. تم صنع كل لهّايات Avent من السيليكون وهي خالية من أي رائحة أو نكهة. قد تخضع ألوان اللّهايات للتغيير. إكتشف كلّ المميزات

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      انسياب أكبر للهواء ملائم للبشرة الحساسة

      ستة ثقوب في الغلاف لتمتّع الطفل براحة أكبر

      • للأطفال بين 6 و18 شهراً
      حلمة قابلة للانقباض والانبساط بشكل متناسق وملائم لأسنان وفم الطفل

      حلمة قابلة للانقباض والانبساط بشكل متناسق وملائم لأسنان وفم الطفل

      حلمات ذات شكل مسطح متناسق كي تكون مناسبة لطبيعة نمو فك الطفل وأسنانه ولثته حتى لو انقلبت الحلمة في فم الطفل فأصبحت معكوسة الوضع في الفم.

      حلمات من السيليكون سهلة الاستخدام

      حلمات من السيليكون سهلة الاستخدام

      يتميز السيليكون بكونه عديم الطعم والرائحة وبالتالي يتقبّلها طفلك بسهولة.

      غطاء واقٍ

      غطاء واقٍ

      لإبقاء الحلمات المعقّمة صحية

      مقبض أمان دائري

      مقبض أمان دائري

      لإزالة اللهّاية من Philips Avent بسهولة في أي وقت

      غطاء منحنٍ مهوّأ

      غطاء منحنٍ مهوّأ

      فتحات تهوية أكثر في الغطاء تتيح تدفق هواء أكثر خلف وحول اللهاية لراحة أكبر، وهي مثالية لبشرة الطفل الحساسة ذلك أنها تحد من تجمّع اللعاب ومن إمكانية الإصابة بحساسية البشرة.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

      • المحتويات

        لهّاية مصنوعة من السيليكون
        2  قطعة
        غطاء واقٍ
        2  قطعة

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