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Philips Avent

مقابض تدريب الكوب

SCF142/00
Avent
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التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • ليشرب بمفرده ليشرب بمفرده ليشرب بمفرده
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    Philips Avent مقابض تدريب الكوب

    SCF142/00
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    ليشرب بمفرده

    تُعدّ مقابض التدريب ملائمة للرضّاعات والأكواب من Philips Avent وذلك لمساعدة الطفل في الشرب بمفرده في كل مرحلة. تتميز هذه المقابض بسهولة تركيبها وفكّها بحيث يمكن استخدام الأكواب معها أو بدونها. كما تتوفر باللونين الأخضر والبرتقالي.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Philips Avent مقابض تدريب الكوب

    ليشرب بمفرده

    تُعدّ مقابض التدريب ملائمة للرضّاعات والأكواب من Philips Avent وذلك لمساعدة الطفل في الشرب بمفرده في كل مرحلة. تتميز هذه المقابض بسهولة تركيبها وفكّها بحيث يمكن استخدام الأكواب معها أو بدونها. كما تتوفر باللونين الأخضر والبرتقالي.

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      ليشرب بمفرده

      مقابض كوب سهلة الفك

      شكل متوافق مع انحناء اليدين الصغيرتين

      لليدين الصغيرتين لحملها بسهولة

      تسهل ملاءمتها وإزالتها

      يمكن استخدام الأكواب مع المقابض أو بدونها

      يتوافق مع الرضّاعات والأكواب من Philips Avent

      إن كل الرضّاعات والأكواب من Philips Avent متوافقة، باستثناء الرضّاعات الزجاجية والأكواب المخصصة للبالغين/My First Big Kid. لذلك، يمكنك المزج بينها للحصول على الكوب المثالي، الذي يتناسب مع احتياجات النمو الخاصة بطفلك.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

      • المحتويات

        مقابض التدريب
        2  قطعة

      • مراحل النمو

        المراحل
        الأطفال بعمر 4 أشهر أو أكثر

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