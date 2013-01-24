قمع طري

صُممت أقماع Philips Avent الطرية لتكون ناعمة على لثة الطفل الحساسة، ويمكن اعتبارها بمثابة الخطوة الأولى المثالية لينتقل الطفل من مرحلة الرضاعة الطبيعية أو الرضاعة من الرضّاعة إلى استخدام الكوب. وقد تم تزويدها بصمام يسهّل الارتشاف ويتميز بسهولة تنظيفه وبمقاومته للتسرّب. إكتشف كلّ المميزات