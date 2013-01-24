مستوحاة من الطبيعة
قطع شافطة حليب الأم الشخصية للاستخدام مع شافطة حليب الأم الإلكترونية الثنائية Avent من Philips.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مستوحاة من الطبيعة
قطع شافطة حليب الأم الشخصية للاستخدام مع شافطة حليب الأم الإلكترونية الثنائية Avent من Philips.
مستوحاة من الطبيعة
قطع شافطة حليب الأم الشخصية للاستخدام مع شافطة حليب الأم الإلكترونية الثنائية Avent من Philips.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مستوحاة من الطبيعة
قطع شافطة حليب الأم الشخصية للاستخدام مع شافطة حليب الأم الإلكترونية الثنائية Avent من Philips.
يؤدي شفط الحليب إلى جعل حليبك متوفراً، حتى عندما يتعذّر عليك التواجد مع طفلك
تنثني وسادات التدليك المبتكرة لشافطة حليب الأم من Philips Avent إلى الداخل والخارج، وتقلّد بذلك الطريقة التي يرضع بها الطفل، وهي مخصصة للمساعدة في تدفق الحليب بطريقة سريعة وطبيعية.
لقد برهن شفط الحليب من الثديين في الوقت نفسه أنه أكثر فعالية من الشافطة المعتمدة في المستشفيات. وتُعدّ شافطة حليب الأم الإلكترونية الثنائية من Philips Avent مثالية لتوفير الوقت.
تنثني خمس بتلات تدليك ناعمة برقة إلى الداخل والخارج وتعمل بالترادف مع الشفط الموثوق به. كل هذا للمساعدة على تدفق الحليب بشكل سريع وطبيعي.
يقلّد الشفط الناعم رضاعة الطفل للمساعدة على تدفق الحليب بشكل ثابت.
بلد المنشأ
المحتويات
مراحل النمو
SCF254/60
SCF254/30
SCF253/20
SCF603/25