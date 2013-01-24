معدّة لعملية إطعام أسهل من دون أي تسرب
صُممت ملاعق SCF175/11 المجوّفة الصغيرة من Philips Avent خصيصًا لفم طفلك الصغير ولثته الطرية. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
معدّة لعملية إطعام أسهل من دون أي تسرب
صُممت ملاعق SCF175/11 المجوّفة الصغيرة من Philips Avent خصيصًا لفم طفلك الصغير ولثته الطرية. إكتشف كلّ المميزات
معدّة لعملية إطعام أسهل من دون أي تسرب
صُممت ملاعق SCF175/11 المجوّفة الصغيرة من Philips Avent خصيصًا لفم طفلك الصغير ولثته الطرية. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
معدّة لعملية إطعام أسهل من دون أي تسرب
صُممت ملاعق SCF175/11 المجوّفة الصغيرة من Philips Avent خصيصًا لفم طفلك الصغير ولثته الطرية. إكتشف كلّ المميزات
بلد المنشأ
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