مصممة للمساعدة على نمو الفم بشكل صحي
تم تصميم حلمة Avent من Philips المتطورة والمساعدة على تقويم الأسنان لمساعدة النمو الصحي للأسنان. وقد تم صنع كل اللّهايات التي نقدّمها من السيليكون وهي خالية من أي رائحة أو نكهة. قد تخضع ألوان اللّهايات للتغيير. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مصممة للمساعدة على نمو الفم بشكل صحي
تم تصميم حلمة Avent من Philips المتطورة والمساعدة على تقويم الأسنان لمساعدة النمو الصحي للأسنان. وقد تم صنع كل اللّهايات التي نقدّمها من السيليكون وهي خالية من أي رائحة أو نكهة. قد تخضع ألوان اللّهايات للتغيير. إكتشف كلّ المميزات
مصممة للمساعدة على نمو الفم بشكل صحي
تم تصميم حلمة Avent من Philips المتطورة والمساعدة على تقويم الأسنان لمساعدة النمو الصحي للأسنان. وقد تم صنع كل اللّهايات التي نقدّمها من السيليكون وهي خالية من أي رائحة أو نكهة. قد تخضع ألوان اللّهايات للتغيير. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مصممة للمساعدة على نمو الفم بشكل صحي
تم تصميم حلمة Avent من Philips المتطورة والمساعدة على تقويم الأسنان لمساعدة النمو الصحي للأسنان. وقد تم صنع كل اللّهايات التي نقدّمها من السيليكون وهي خالية من أي رائحة أو نكهة. قد تخضع ألوان اللّهايات للتغيير. إكتشف كلّ المميزات
الحلمة مصممة لإبقاء لسان الطفل في موضعه الطبيعي.
لإبقاء الحلمات المعقّمة صحية.
تم تصميم الحلمة المتطورة الملائمة لأسنان وفم الطفل بشكل فريد لتخفيف الضغط على لثة الطفل وأسنانه النامية. فمن شأن هذا التصميم جعل الحلمة أعرض بحيث يتوزّع الضغط الناجم عن رضاعة الطفل بشكل متساوٍ. وبهذه الطريقة، يتم تخفيف الضغط على الأسنان.
تتميز الحلمة المصنوعة من السيليكون من Philips Avent بأنها خالية من الطعم والرائحة وبالتالي من المرجح أن يتقبّلها طفلك بسهولة. فالسيليكون مادة ناعمة وشفافة كما أنها سهلة التنظيف ولا تصبح لزجة. تتميز الحلمة بمتانتها وفترة استهلاكها الطويلة وبقدرتها على الحفاظ على شكلها ولونها مع مرور الوقت.
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