مصممة للمساعدة على نمو الفم بشكل صحي

تم تصميم حلمة Avent من Philips المتطورة والمساعدة على تقويم الأسنان لمساعدة النمو الصحي للأسنان. وقد تم صنع كل اللّهايات التي نقدّمها من السيليكون وهي خالية من أي رائحة أو نكهة. قد تخضع ألوان اللّهايات للتغيير. إكتشف كلّ المميزات