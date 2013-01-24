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Philips Avent

لهّايات متطورة ملائمة لأسنان وفم الطفل

SCF184/64
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • مصممة للمساعدة على نمو الفم بشكل صحي مصممة للمساعدة على نمو الفم بشكل صحي مصممة للمساعدة على نمو الفم بشكل صحي
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    Philips Avent لهّايات متطورة ملائمة لأسنان وفم الطفل

    SCF184/64
    التصنيف الإجمالي / 5

    مصممة للمساعدة على نمو الفم بشكل صحي

    تم تصميم حلمة Avent من Philips المتطورة والمساعدة على تقويم الأسنان لمساعدة النمو الصحي للأسنان. وقد تم صنع كل اللّهايات التي نقدّمها من السيليكون وهي خالية من أي رائحة أو نكهة. قد تخضع ألوان اللّهايات للتغيير. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent لهّايات متطورة ملائمة لأسنان وفم الطفل

    مصممة للمساعدة على نمو الفم بشكل صحي

    تم تصميم حلمة Avent من Philips المتطورة والمساعدة على تقويم الأسنان لمساعدة النمو الصحي للأسنان. وقد تم صنع كل اللّهايات التي نقدّمها من السيليكون وهي خالية من أي رائحة أو نكهة. قد تخضع ألوان اللّهايات للتغيير. إكتشف كلّ المميزات

    مصممة للمساعدة على نمو الفم بشكل صحي

    تم تصميم حلمة Avent من Philips المتطورة والمساعدة على تقويم الأسنان لمساعدة النمو الصحي للأسنان. وقد تم صنع كل اللّهايات التي نقدّمها من السيليكون وهي خالية من أي رائحة أو نكهة. قد تخضع ألوان اللّهايات للتغيير. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent لهّايات متطورة ملائمة لأسنان وفم الطفل

    مصممة للمساعدة على نمو الفم بشكل صحي

    تم تصميم حلمة Avent من Philips المتطورة والمساعدة على تقويم الأسنان لمساعدة النمو الصحي للأسنان. وقد تم صنع كل اللّهايات التي نقدّمها من السيليكون وهي خالية من أي رائحة أو نكهة. قد تخضع ألوان اللّهايات للتغيير. إكتشف كلّ المميزات

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      مصممة للمساعدة على نمو الفم بشكل صحي

      مصممة بالتعاون مع طبيب تقويم الأسنان الشهير الدكتور هايجمان

      • للأطفال بين 6 و18 شهراً
      حلمة بتصميم مميز

      حلمة بتصميم مميز

      الحلمة مصممة لإبقاء لسان الطفل في موضعه الطبيعي.

      غطاء صحي

      غطاء صحي

      لإبقاء الحلمات المعقّمة صحية.

      تصميم فريد

      تصميم فريد

      تم تصميم الحلمة المتطورة الملائمة لأسنان وفم الطفل بشكل فريد لتخفيف الضغط على لثة الطفل وأسنانه النامية. فمن شأن هذا التصميم جعل الحلمة أعرض بحيث يتوزّع الضغط الناجم عن رضاعة الطفل بشكل متساوٍ. وبهذه الطريقة، يتم تخفيف الضغط على الأسنان.

      حلمات من السيليكون سهلة الاستخدام

      حلمات من السيليكون سهلة الاستخدام

      تتميز الحلمة المصنوعة من السيليكون من Philips Avent بأنها خالية من الطعم والرائحة وبالتالي من المرجح أن يتقبّلها طفلك بسهولة. فالسيليكون مادة ناعمة وشفافة كما أنها سهلة التنظيف ولا تصبح لزجة. تتميز الحلمة بمتانتها وفترة استهلاكها الطويلة وبقدرتها على الحفاظ على شكلها ولونها مع مرور الوقت.

      يمكن تعقيمها

      يمكن تعقيمها

      قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        ألمانيا
        نعم

      • المحتويات

        لهّاية مصنوعة من السيليكون
        1  قطعة
        غطاء صحي
        1  قطعة

      • الميزات

        يمكن تعقيمها
        نعم
        خالية من BPA
        نعم
        تساعد على توفير الراحة لطفلك
        نعم
        غطاء صحي
        نعم
        تخفّف الضغط على اللثة
        نعم

      • مراحل النمو

        المراحل
        الأطفال بين 6 و18 شهراً

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            • لا تضعي اللهّاية حول عنق الطفل لتجنب خطر الاختناق.