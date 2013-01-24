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Philips Avent

عضّاضة على شكل فيل

SCF199/00
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • تساعد في تهدئة لثة الأطفال أثناء مرحلة التسنين تساعد في تهدئة لثة الأطفال أثناء مرحلة التسنين تساعد في تهدئة لثة الأطفال أثناء مرحلة التسنين
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    Philips Avent عضّاضة على شكل فيل

    SCF199/00
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    تساعد في تهدئة لثة الأطفال أثناء مرحلة التسنين

    عضّاضة Avent من Philips مصممة للمساعدة في تهدئة ألم التسنين. يمكن تبريد العضّاضة في البراد، مما يزيد من تأثيرها المهدئ لألم اللثة الذي يشكو منه طفلك الصغير أثناء مرحلة التسنين إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent عضّاضة على شكل فيل

    تساعد في تهدئة لثة الأطفال أثناء مرحلة التسنين

    عضّاضة Avent من Philips مصممة للمساعدة في تهدئة ألم التسنين. يمكن تبريد العضّاضة في البراد، مما يزيد من تأثيرها المهدئ لألم اللثة الذي يشكو منه طفلك الصغير أثناء مرحلة التسنين إكتشف كلّ المميزات

    تساعد في تهدئة لثة الأطفال أثناء مرحلة التسنين

    عضّاضة Avent من Philips مصممة للمساعدة في تهدئة ألم التسنين. يمكن تبريد العضّاضة في البراد، مما يزيد من تأثيرها المهدئ لألم اللثة الذي يشكو منه طفلك الصغير أثناء مرحلة التسنين إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent عضّاضة على شكل فيل

    تساعد في تهدئة لثة الأطفال أثناء مرحلة التسنين

    عضّاضة Avent من Philips مصممة للمساعدة في تهدئة ألم التسنين. يمكن تبريد العضّاضة في البراد، مما يزيد من تأثيرها المهدئ لألم اللثة الذي يشكو منه طفلك الصغير أثناء مرحلة التسنين إكتشف كلّ المميزات

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      تساعد في تهدئة لثة الأطفال أثناء مرحلة التسنين

      تصل إلى الأسنان الأمامية والوسطى والخلفية

      • الأطفال بعمر ثلاثة أشهر أو أكثر
      • للأسنان الأمامية والوسطى والخلفية
      تنظيف بالمياه أو تعقيم بكل بساطة

      تنظيف بالمياه أو تعقيم بكل بساطة

      تنظيف بالمياه أو تعقيم بكل بساطة

      عضّاضات التسنين من Philips Avent خالية تمامًا من مادة BPA والفثاليت

      عضّاضات التسنين من Philips Avent خالية تمامًا من مادة BPA والفثاليت

      خالية من مادة BPA – بموجب توجيهات الاتحاد الأوروبي 2011/8/EU.

      تصميم خفيف الوزن ليسهل على الأطفال الإمساك بها

      تصميم خفيف الوزن ليسهل على الأطفال الإمساك بها

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        ماليزيا
        نعم

      • الميزات

        تساعد على تلطيف ألم الأسنان
        نعم
        صحية
        نعم
        يمكن تعقيمها
        نعم
        خالية من BPA
        نعم
        قابلة للتبريد
        نعم

      • مراحل النمو

        المراحل
        • 3 أشهر أو أكثر
        • للأسنان الأمامية والوسطى والخلفية
          تتناسب مع الأسنان الأمامية والوسطى والخلفية

      • المواد

        أنواع الملمس والمواد
        أنواع الملمس والمواد (صلبة وطرية)
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