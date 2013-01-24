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Philips Avent

جهاز تسخين وجبات الطفل والرضّاعة الكهربائي

SCF255/42
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • يقوم بالتسخين الكامل والسريع يقوم بالتسخين الكامل والسريع يقوم بالتسخين الكامل والسريع
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    Philips Avent جهاز تسخين وجبات الطفل والرضّاعة الكهربائي

    SCF255/42
    التصنيف الإجمالي / 5

    يقوم بالتسخين الكامل والسريع

    الطريقة السريعة والآمنة لتسخين طعام الأطفال والحليب الذي تم شفطه، يقوم جهاز تسخين قناني الرضاعة وطعام الأطفال السريع بتسخين 125 ملليلتر/4 بوصات من الحليب في غضون 4 دقائق. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Philips Avent جهاز تسخين وجبات الطفل والرضّاعة الكهربائي

    يقوم بالتسخين الكامل والسريع

    الطريقة السريعة والآمنة لتسخين طعام الأطفال والحليب الذي تم شفطه، يقوم جهاز تسخين قناني الرضاعة وطعام الأطفال السريع بتسخين 125 ملليلتر/4 بوصات من الحليب في غضون 4 دقائق. إكتشف كلّ المميزات

    يقوم بالتسخين الكامل والسريع

    الطريقة السريعة والآمنة لتسخين طعام الأطفال والحليب الذي تم شفطه، يقوم جهاز تسخين قناني الرضاعة وطعام الأطفال السريع بتسخين 125 ملليلتر/4 بوصات من الحليب في غضون 4 دقائق. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent جهاز تسخين وجبات الطفل والرضّاعة الكهربائي

    يقوم بالتسخين الكامل والسريع

    الطريقة السريعة والآمنة لتسخين طعام الأطفال والحليب الذي تم شفطه، يقوم جهاز تسخين قناني الرضاعة وطعام الأطفال السريع بتسخين 125 ملليلتر/4 بوصات من الحليب في غضون 4 دقائق. إكتشف كلّ المميزات

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      يقوم بالتسخين الكامل والسريع

      يقوم بالتسخين بنعومة في 4 دقائق

      • بقدرة 220-240 فولت
      يتناسب مع كل الرضاعات والأكواب السحرية وأوعية حفظ الطعام من Avent

      يتناسب مع كل الرضاعات والأكواب السحرية وأوعية حفظ الطعام من Avent

      يقوم بالتسخين الكامل والآمن

      ما من أطراف ساخنة لذا فهو آمن جداً لطفلك.

      سريع وسهل الاستخدام

      اعمدي بكل بساطة إلى إضافة الماء وتحديد إعداد. يقوم بتسخين 125 ملل/ 4 أونصات من الحليب بحرارة الغرفة في غضون 4 دقائق.

      المواصفات التقنية

      • الطاقة

        فولتية
        220 - 240  فولت

      • الوزن والأبعاد

        الوزن
        570  غ
        الأبعاد
        138 (ارتفاع)، 132 (عرض)، 144 (طول)  ملليمترًا

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

      • المحتويات

        جهاز تسخين وجبات الطفل والرضّاعة الرقمي
        1  قطعة
        حاوية حليب الأم (125 مل/ 4 أونصات)
        1  قطعة
        ملعقة فطام
        1  قطعة

      • مراحل النمو

        المرحلة
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر
        • الأطفال بين 6 و12 شهراً

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