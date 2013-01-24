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Philips Avent

جهاز تسخين وجبات الطفل والرضّاعة الكهربائي

SCF255/57
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • يقوم بالتسخين الكامل والسريع يقوم بالتسخين الكامل والسريع يقوم بالتسخين الكامل والسريع
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    Philips Avent جهاز تسخين وجبات الطفل والرضّاعة الكهربائي

    SCF255/57
    التصنيف الإجمالي / 5

    يقوم بالتسخين الكامل والسريع

    الطريقة السريعة والآمنة لتسخين وجبات الطفل والحليب الذي تم شفطه. يعمد جهاز تسخين وجبات الطفل والرضّاعة الكهربائي Avent من Philips إلى تسخين 125 مل/4 أونصات من الحليب بدرجة حرارة الغرفة في غضون 4 دقائق. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent جهاز تسخين وجبات الطفل والرضّاعة الكهربائي

    يقوم بالتسخين الكامل والسريع

    الطريقة السريعة والآمنة لتسخين وجبات الطفل والحليب الذي تم شفطه. يعمد جهاز تسخين وجبات الطفل والرضّاعة الكهربائي Avent من Philips إلى تسخين 125 مل/4 أونصات من الحليب بدرجة حرارة الغرفة في غضون 4 دقائق. إكتشف كلّ المميزات

    يقوم بالتسخين الكامل والسريع

    الطريقة السريعة والآمنة لتسخين وجبات الطفل والحليب الذي تم شفطه. يعمد جهاز تسخين وجبات الطفل والرضّاعة الكهربائي Avent من Philips إلى تسخين 125 مل/4 أونصات من الحليب بدرجة حرارة الغرفة في غضون 4 دقائق. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent جهاز تسخين وجبات الطفل والرضّاعة الكهربائي

    يقوم بالتسخين الكامل والسريع

    الطريقة السريعة والآمنة لتسخين وجبات الطفل والحليب الذي تم شفطه. يعمد جهاز تسخين وجبات الطفل والرضّاعة الكهربائي Avent من Philips إلى تسخين 125 مل/4 أونصات من الحليب بدرجة حرارة الغرفة في غضون 4 دقائق. إكتشف كلّ المميزات

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      يقوم بالتسخين الكامل والسريع

      جهاز تسخين الرضّاعات للاستخدام السريع والسهل

      • بقدرة 220-240 فولت
      ما عليك سوى إضافة المياه واختيار الإعداد

      ما عليك سوى إضافة المياه واختيار الإعداد

      مع استخدام جهاز تسخين وجبات الطفل والرضّاعات الكهربائي من Philips Avent، يمكنك تحضير وجبة الطفل بطريقة سريعة وخالية من أي مشاكل. ما عليك سوى إضافة المياه واختيار الإعداد. يمكن لجهاز تسخين الرضّاعات تسخين 125 مل/ 4 أونصات من الحليب بدرجة حرارة الغرفة في غضون 4 دقائق تقريبًا

      عدم تركّز السخونة في أنحاء معينة، وبالتالي فهو آمن لطفلك

      عدم تركّز السخونة في أنحاء معينة، وبالتالي فهو آمن لطفلك

      يوفّر لك جهاز تسخين وجبات الطفل والرضّاعات الكهربائي من Philips Avent طريقة آمنة لتحضير وجبات الطفل. فهو يسخّن الطعام بلطف وبطريقة متساوية، مما يضمن عدم تركّز السخونة في أنحاء معيّنة.

      يتناسب مع كل الرضاعات والأكواب السحرية وأوعية حفظ الطعام من Avent

      يتناسب مع كل الرضاعات والأكواب السحرية وأوعية حفظ الطعام من Avent

      المواصفات التقنية

      • الطاقة

        فولتية
        220 - 240  فولت

      • الوزن والأبعاد

        الوزن
        570  غ
        الأبعاد
        138 (ارتفاع)، 132 (عرض)، 144 (طول)  ملليمترًا

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

      • المحتويات

        جهاز تسخين وجبات الطفل والرضّاعة الرقمي
        1  قطعة

      • مراحل النمو

        المراحل
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر
        • الأطفال بين 6 و12 شهراً

      • التوافق

        يتوافق مع مجموعة Avent من Philips
        كافة الرضاعات والأكواب السحرية والدوارق

      • التصميم

        سهولة الاستخدام
        سهولة تعيين الأوضاع بواسطة مفتاح التعيين

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