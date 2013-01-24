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Philips Avent

جهاز تسخين الرضّاعة الرقمي

SCF260/22
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • تسخين سريع وذكي تسخين سريع وذكي تسخين سريع وذكي
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    Philips Avent جهاز تسخين الرضّاعة الرقمي

    SCF260/22
    التصنيف الإجمالي / 5

    تسخين سريع وذكي

    يسهّل سخان الرضّاعة وطعام الطفل الرقمي الجديد عملية تسخين طعام الطفل بشكل سريع وآمن. وتقوم التقنية المتقدمة تلقائياً باحتساب وقت التسخين. ما عليك سوى تحديد بعض خيارات البدء واتركي جهاز تسخين قناني الرضاعة يتكفّل بالباقي! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent جهاز تسخين الرضّاعة الرقمي

    تسخين سريع وذكي

    يسهّل سخان الرضّاعة وطعام الطفل الرقمي الجديد عملية تسخين طعام الطفل بشكل سريع وآمن. وتقوم التقنية المتقدمة تلقائياً باحتساب وقت التسخين. ما عليك سوى تحديد بعض خيارات البدء واتركي جهاز تسخين قناني الرضاعة يتكفّل بالباقي! إكتشف كلّ المميزات

    تسخين سريع وذكي

    يسهّل سخان الرضّاعة وطعام الطفل الرقمي الجديد عملية تسخين طعام الطفل بشكل سريع وآمن. وتقوم التقنية المتقدمة تلقائياً باحتساب وقت التسخين. ما عليك سوى تحديد بعض خيارات البدء واتركي جهاز تسخين قناني الرضاعة يتكفّل بالباقي! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent جهاز تسخين الرضّاعة الرقمي

    تسخين سريع وذكي

    يسهّل سخان الرضّاعة وطعام الطفل الرقمي الجديد عملية تسخين طعام الطفل بشكل سريع وآمن. وتقوم التقنية المتقدمة تلقائياً باحتساب وقت التسخين. ما عليك سوى تحديد بعض خيارات البدء واتركي جهاز تسخين قناني الرضاعة يتكفّل بالباقي! إكتشف كلّ المميزات

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      تسخين سريع وذكي

      • بقدرة 220-240 فولت
      خيارات تسخين متعددة وفائقة السرعة

      خيارات تسخين متعددة وفائقة السرعة

      اعمدي بكل بساطة إلى تحديد بضعة خيارات فتقوم التقنية الذكية باحتساب وقت التسخين الضروري لتسخين طعام طفلك كله بنعومة مطلقة.

      يقوم بالتسخين الكامل والآمن

      يقوم بالتسخين الكامل والآمن

      يتم تسخين الطعام بالكامل من دون أطراف ساخنة. إن إيقاف التشغيل التلقائي يعني عدم وجود خطر حدوث فرط في الإحماء.

      التقنية الذكية- يستجيب بذكاء لتلبية حاجاتك

      التقنية الذكية- يستجيب بذكاء لتلبية حاجاتك

      تتمتع منتجات Philips Avent المزودة بالتقنية الذكية والمتقدمة بالذكاء وسرعة الاستجابة - مصممة لتسهيل تغذية طفلك والعناية به.

      يعلمك لدى جهوز الطعام

      شاشة عرض رقمية سهلة الاستخدام تبقيك على اطلاع بسير عملية التسخين.

      مثالي لأنواع الأطعمة كافةً

      ملائم لتسخين الحليب وطعام الأطفال الموجود في البراد أو الثلاجة أو المحفوظ في حرارة الغرفة. يتناسب مع كافة رضّاعات Avent وأكواب VIA ودوارق طعام الأطفال. **

      المواصفات التقنية

      • الطاقة

        فولتية
        220 - 240  فولت

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

      • المحتويات

        جهاز تسخين وجبات الطفل والرضّاعة الرقمي
        1  قطعة
        قنينة رضاعة Airflex سعة 260 ملليلتر/ 9 بوصات
        1  قطعة
        ملعقة فطام
        1  قطعة
        حلمة تدفق بطيء فائقة الطراوة
        1  قطعة

      • مراحل النمو

        المراحل
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر
        • الأطفال بين 6 و12 شهراً

      • التوافق

        متوافق مع:
        كل الرضّاعات والأكواب السحرية وأوعية حفظ طعام الطفل من Philips Avent. استثناء: لا يوصى باستخدامه مع رضّاعة Philips Avent شبه الشفافة المصنوعة من البوليبروبيلين سعة 11 أونصة/330 ملل.

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            • * استثناء: لا يوصى باستخدامه مع رضّاعة Philips Avent شبه الشفافة المصنوعة من البوليبروبيلين سعة 11 أونصة/330 ملل.