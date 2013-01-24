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Philips Avent

جهاز التعقيم بالبخار - يوضع بالمايكرويف

SCF271/20
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • سريع جداً ومريح سريع جداً ومريح سريع جداً ومريح
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    Philips Avent جهاز التعقيم بالبخار - يوضع بالمايكرويف

    SCF271/20
    التصنيف الإجمالي / 5

    سريع جداً ومريح

    يتميّز جهاز التعقيم بالبخار بموجات الميكروويف SCF271/20 من Philips Avent بتصميم خفيف الوزن وصغير، مما يجعله مثاليًا للاستخدام في المنزل وخارجه. وتبقى المحتويات فيه معقمة حتى 24 ساعةً إذا بقي الغطاء مغلقًا.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Philips Avent جهاز التعقيم بالبخار - يوضع بالمايكرويف

    سريع جداً ومريح

    يتميّز جهاز التعقيم بالبخار بموجات الميكروويف SCF271/20 من Philips Avent بتصميم خفيف الوزن وصغير، مما يجعله مثاليًا للاستخدام في المنزل وخارجه. وتبقى المحتويات فيه معقمة حتى 24 ساعةً إذا بقي الغطاء مغلقًا.

    سريع جداً ومريح

    يتميّز جهاز التعقيم بالبخار بموجات الميكروويف SCF271/20 من Philips Avent بتصميم خفيف الوزن وصغير، مما يجعله مثاليًا للاستخدام في المنزل وخارجه. وتبقى المحتويات فيه معقمة حتى 24 ساعةً إذا بقي الغطاء مغلقًا.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent جهاز التعقيم بالبخار - يوضع بالمايكرويف

    سريع جداً ومريح

    يتميّز جهاز التعقيم بالبخار بموجات الميكروويف SCF271/20 من Philips Avent بتصميم خفيف الوزن وصغير، مما يجعله مثاليًا للاستخدام في المنزل وخارجه. وتبقى المحتويات فيه معقمة حتى 24 ساعةً إذا بقي الغطاء مغلقًا.

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      سريع جداً ومريح

      يقوم بتعقيم 6 رضّاعات في غضون دقيقتين*

      مريح للسفر. يتلاءم مع أجهزة المايكرويف كافة.

      مريح للسفر. يتلاءم مع أجهزة المايكرويف كافة.

      تم تصميم جهاز التعقيم الذي يوضع في المايكرويف من Philips Avent بحيث يتلاءم مع معظم أفران المايكرويف المتوفرة في الأسواق. وبفضل حجمه الصغير، يُعدّ هذا الجهاز ملائمًا للسفر، مما يضمن وجود رضّاعة معقّمة في أي وقت في حال خروجك في رحلة قصيرة خلال الليل أو في حال قيامك بعطلة أطول إلى الخارج. كما يُعدّ هذا الجهاز مثاليًا كجهاز تعقيم إضافي تضعينه في منزل الجدّين. الأبعاد: 166 (ارتفاع)، 280 (عرض)، 280 (طول) مم.

      مقابض جانبية لإغلاق الغطاء بطريقة آمنة

      مقابض جانبية لإغلاق الغطاء بطريقة آمنة

      يتضمّن جهاز التعقيم بالبخار الذي يوضع بالمايكرويف مشابك على الجانبين تساعد على توفير مستوى أكبر من الأمان والسلامة. وتعمل المشابك على إغلاق الغطاء بطريقة آمنة لمنع خروج المياه الساخنة عند إخراج جهاز التعقيم من المايكرويف. كما تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تصميم المقابض الجانبية بحيث تبقى باردة، ما يساعدك على الإمساك بجهاز التعقيم بأمان.

      تبقى المحتويات فيه معقّمة لفترة تصل لغاية 24 ساعة إذا بقي الغطاء مغلقاً

      تبقى المحتويات فيه معقّمة لفترة تصل لغاية 24 ساعة إذا بقي الغطاء مغلقاً

      تبقى المحتويات فيه معقّمة لفترة تصل لغاية 24 ساعة إذا بقي الغطاء مغلقاً

      يستوعب ستّ رضّاعات من Philips Avent

      يستوعب ستّ رضّاعات من Philips Avent

      على الرغم من حجمه الصغير، فإن جهاز التعقيم بالبخار الذي يوضع في المايكرويف هذا هو جهاز التعقيم الوحيد المصمّم لاستيعاب ست رضّاعات من Philips Avent. في حين تستوعب معظم أجهزة التعقيم التي توضع في المايكرويف 4 رضّاعات فقط. يسمح لك جهاز التعقيم الذي يوضع في المايكرويف من Philips Avent تعقيم الرضّاعات التي تحتاجينها خلال يوم كامل دفعة واحدة، كما يُعدّ مناسبًا لتعقيم شافطات حليب الأم.

      يقضي التعقيم الطبيعي بالبخار على 99.9% من الجراثيم الضارة

      يقضي التعقيم الطبيعي بالبخار على 99.9% من الجراثيم الضارة

      تحمي عملية التعقيم طفلك من البكتيريا الضارة بشكل خاص حتى يصبح جهازه المناعي قويًا بما فيه الكفاية. تعمل أجهزة التعقيم من Philips Avent على درجات حرارة أعلى من الجلايات، فتقضي بالتالي على 99,9% من الجراثيم الضارة وتبقى العناصر معقّمة لمدة 24 ساعة في حال لم يتم فتح الغطاء.

      حماية إضافية يوفرها التعقيم الطبيعي بالبخار

      يُعدّ التعقيم الطريقة المثالية لحماية طفلك بشكل أساسي من بكتيريا الحليب الضارة حتى يكتسب نظام المناعة لديه القدرة الكافية لمحاربتها. يستخدم جهاز التعقيم من Philips Avent طريقة التعقيم بالبخار المتّبعة في المستشفيات، وهي طريقة سريعة وسهلة وفعالة ولا تستخدم أي مواد كيمائية.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        مدة التعقيم
        دقيقتان لقدرة 1100-1850 واط، و4 دقائق لقدرة 850-1000 واط و6 دقائق لقدرة 500-800 واط
        سعة المياه
        سعة 200 مل

      • الوزن والأبعاد

        الوزن
        740  غ
        الأبعاد
        166 (ارتفاع)، 280 (عرض)، 280 (طول)  ملليمترًا

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

      • المحتويات

        جهاز التعقيم بالبخار - يوضع بالمايكرويف
        1  قطعة
        ملاقط
        1  قطعة

      • مراحل النمو

        المراحل
        الأطفال بين 0 و6 أشهر

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