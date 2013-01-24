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Philips Avent

مجموعة البدء لجهاز التعقيم في المايكروويف

SCF271/42
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • سريع جداً ومريح سريع جداً ومريح سريع جداً ومريح
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    Philips Avent مجموعة البدء لجهاز التعقيم في المايكروويف

    SCF271/42
    التصنيف الإجمالي / 5

    سريع جداً ومريح

    يُعدّ جهاز التعقيم بالبخار الذي يوضع في المايكرويف من Philips Avent مثاليًا للاستخدام داخل المنزل وخارجه وذلك بفضل تصميمه المدمج والخفيف الوزن. وتبقى المحتويات داخله معقمة لغاية 24 ساعة إذا بقي الغطاء مغلقًا.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent مجموعة البدء لجهاز التعقيم في المايكروويف

    سريع جداً ومريح

    يُعدّ جهاز التعقيم بالبخار الذي يوضع في المايكرويف من Philips Avent مثاليًا للاستخدام داخل المنزل وخارجه وذلك بفضل تصميمه المدمج والخفيف الوزن. وتبقى المحتويات داخله معقمة لغاية 24 ساعة إذا بقي الغطاء مغلقًا.

    سريع جداً ومريح

    يُعدّ جهاز التعقيم بالبخار الذي يوضع في المايكرويف من Philips Avent مثاليًا للاستخدام داخل المنزل وخارجه وذلك بفضل تصميمه المدمج والخفيف الوزن. وتبقى المحتويات داخله معقمة لغاية 24 ساعة إذا بقي الغطاء مغلقًا.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent مجموعة البدء لجهاز التعقيم في المايكروويف

    سريع جداً ومريح

    يُعدّ جهاز التعقيم بالبخار الذي يوضع في المايكرويف من Philips Avent مثاليًا للاستخدام داخل المنزل وخارجه وذلك بفضل تصميمه المدمج والخفيف الوزن. وتبقى المحتويات داخله معقمة لغاية 24 ساعة إذا بقي الغطاء مغلقًا.

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      سريع جداً ومريح

      يقوم بتعقيم 6 قناني رضاعة في دقيقتين

      تعقيم فعّال

      تعقيم فعّال

      وفق مبدأ المستشفيات، تقضي سخونة البخار المكثفة على البكتيريا الضارة.

      سريع جداً وسهل الاستخدام

      سريع جداً وسهل الاستخدام

      ما عليك سوى إضافة الماء، ثم التحميل والوضع في الميكروويف لمدة دقيقتين. دقيقتان على درجة 1100-1850 واط، و4 دقائق على درجة 850-1000 واط، و6 دقائق على درجة 500-850 واط.

      سعة كبيرة

      سعة كبيرة

      يستوعب لغاية ستّ رضّاعات Avent سعة 260 مل/ 90 بوصة أو شافطتَين لحليب الأم من Philips Avent ورضّاعتين من Avent.

      آمن وسهل الاستخدام

      آمن وسهل الاستخدام

      تقوم الملاقط بإغلاق الغطاء بشكل آمن في حين تبقى المقابض الجانبية أكثر برودة بحيث تساعد على الاستخدام الآمن.

      صغيرة الحجم وخفيفة الوزن

      صغيرة الحجم وخفيفة الوزن

      يتلاءم مع أجهزة المايكرويف كافةً. كما أنه مريح للسفر.

      مثالي للاستخدام في المنزل وأثناء السفر

      مثالي للاستخدام في المنزل وأثناء السفر

      المواصفات التقنية

      • الوزن والأبعاد

        الوزن
        740  غ
        الأبعاد
        166 (ارتفاع)، 280 (عرض)، 280 (طول)  ملليمترًا

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

      • المحتويات

        جهاز التعقيم بالبخار - يوضع بالمايكرويف
        1  قطعة
        قنينة رضاعة Airflex سعة 125 ملليلتر/ 4 بوصات
        1  قطعة
        قنينة رضاعة Airflex سعة 260 ملليلتر/ 9 بوصات
        1  قطعة
        حلمة تدفق فائقة الطراوة لحديثي الولادة
        1  قطعة
        حلمة تدفق بطيء فائقة الطراوة
        1  قطعة
        لهّايات لحديثي الولادة
        1  قطعة
        ملاقط
        1  قطعة

      • مراحل النمو

        المراحل
        الأطفال بين 0 و6 أشهر

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