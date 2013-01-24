جاهز للاستخدام دائماً عند الحاجة
يعمل جهاز التعقيم بالبخار الإلكتروني Avent iQ24 من Philips بطريقة سريعة ومتواصلة بحيث تبقى المحتويات فيه معقمةً إلى أن تحتاجينها، مما يمنحك المزيد من الوقت للتفرغ لمهامك اليومية. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
جاهز للاستخدام دائماً عند الحاجة
يعمل جهاز التعقيم بالبخار الإلكتروني Avent iQ24 من Philips بطريقة سريعة ومتواصلة بحيث تبقى المحتويات فيه معقمةً إلى أن تحتاجينها، مما يمنحك المزيد من الوقت للتفرغ لمهامك اليومية. إكتشف كلّ المميزات
جاهز للاستخدام دائماً عند الحاجة
يعمل جهاز التعقيم بالبخار الإلكتروني Avent iQ24 من Philips بطريقة سريعة ومتواصلة بحيث تبقى المحتويات فيه معقمةً إلى أن تحتاجينها، مما يمنحك المزيد من الوقت للتفرغ لمهامك اليومية. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
جاهز للاستخدام دائماً عند الحاجة
يعمل جهاز التعقيم بالبخار الإلكتروني Avent iQ24 من Philips بطريقة سريعة ومتواصلة بحيث تبقى المحتويات فيه معقمةً إلى أن تحتاجينها، مما يمنحك المزيد من الوقت للتفرغ لمهامك اليومية. إكتشف كلّ المميزات
وفق مبدأ المستشفيات، تقضي سخونة البخار المكثفة على البكتيريا الضارة.
تتمتع منتجات Philips Avent المزودة بالتقنية الذكية والمتقدمة بالذكاء وسرعة الاستجابة - مصممة لتسهيل تغذية طفلك والعناية به.
يبقي هذا الجهاز المحتويات معقمةً من خلال تكرار هذه الدورة باستمرار لمدة 24 ساعةً. كما تتيح لك ميزة الإيقاف المؤقت إزالة المحتويات من دون مقاطعة هذه الدورة.
تبقيك كل من شاشة العرض الرقمية والتنبيهات الصوتية المتقدمة على اطلاع بسير عملية التعقيم أثناء دورة التعقيم.
يستوعب لغاية ستّ رضّاعات Avent سعة 260 مل/ 9 بوصات أو شافطتَين لحليب الأم من Philips Avent وملحقاتهما. يعقّم هذا الجهاز المحتويات في غضون 6 دقائق ويبقيها معقّمة لغاية 6 ساعات في حال لم يتم فتحه.
الوزن والأبعاد
بلد المنشأ
المحتويات
الطاقة
SCF870/22
SCF870/21
SCF145/06