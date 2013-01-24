الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

Philips Avent

مجموعة البدء لجهاز التعقيم في المايكروويف

SCF277/01
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • يقوم بتعقيم 6 رضّاعات في غضون دقيقتين* يقوم بتعقيم 6 رضّاعات في غضون دقيقتين* يقوم بتعقيم 6 رضّاعات في غضون دقيقتين*
    -{discount-value}

    Philips Avent مجموعة البدء لجهاز التعقيم في المايكروويف

    SCF277/01
    التصنيف الإجمالي / 5

    يقوم بتعقيم 6 رضّاعات في غضون دقيقتين*

    تتميّز مجموعة البداية لجهاز التعقيم في المايكروويف من Avent بأنها صغيرة الحجم وخفيفة الوزن، ما يجعلها مثالية للاستخدام في المنزل وأثناء السفر إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent مجموعة البدء لجهاز التعقيم في المايكروويف

    يقوم بتعقيم 6 رضّاعات في غضون دقيقتين*

    تتميّز مجموعة البداية لجهاز التعقيم في المايكروويف من Avent بأنها صغيرة الحجم وخفيفة الوزن، ما يجعلها مثالية للاستخدام في المنزل وأثناء السفر إكتشف كلّ المميزات

    يقوم بتعقيم 6 رضّاعات في غضون دقيقتين*

    تتميّز مجموعة البداية لجهاز التعقيم في المايكروويف من Avent بأنها صغيرة الحجم وخفيفة الوزن، ما يجعلها مثالية للاستخدام في المنزل وأثناء السفر إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent مجموعة البدء لجهاز التعقيم في المايكروويف

    يقوم بتعقيم 6 رضّاعات في غضون دقيقتين*

    تتميّز مجموعة البداية لجهاز التعقيم في المايكروويف من Avent بأنها صغيرة الحجم وخفيفة الوزن، ما يجعلها مثالية للاستخدام في المنزل وأثناء السفر إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل unmapped

      يقوم بتعقيم 6 رضّاعات في غضون دقيقتين*

      جهاز تعقيم سريع جدًا وسهل الاستخدام

      • Classic
      ما عليك سوى إضافة المياه وتحميل الجهاز بالمحتويات ووضعه في المايكرويف

      ما عليك سوى إضافة المياه وتحميل الجهاز بالمحتويات ووضعه في المايكرويف

      ما عليك سوى إضافة المياه وتحميل الجهاز بالمحتويات ووضعه في المايكرويف لدقيقتين فقط. تتوقف المدة الدقيقة للدورة على قدرة الميكروويف بالواط: دقيقتان لقدرة 1100-1850 واط و4 دقائق لقدرة 850-1000واط و6 دقائق لقدرة 500-850 واط.

      مريح للسفر. يتلاءم مع أجهزة المايكرويف كافة.

      مريح للسفر. يتلاءم مع أجهزة المايكرويف كافة.

      تم تصميم جهاز التعقيم الذي يوضع في المايكرويف من Philips Avent بحيث يتلاءم مع معظم أفران المايكرويف المتوفرة في الأسواق. وبفضل حجمه الصغير، يُعدّ هذا الجهاز ملائمًا للسفر، مما يضمن وجود رضّاعة معقّمة في أي وقت في حال خروجك في رحلة قصيرة خلال الليل أو في حال قيامك بعطلة أطول إلى الخارج. كما يُعدّ هذا الجهاز مثاليًا كجهاز تعقيم إضافي تضعينه في منزل الجدّين. الأبعاد: 166 (ارتفاع)، 280 (عرض)، 280 (طول) مم.

      تبقى المحتويات فيه معقّمة لفترة تصل لغاية 24 ساعة إذا بقي الغطاء مغلقاً

      تبقى المحتويات فيه معقّمة لفترة تصل لغاية 24 ساعة إذا بقي الغطاء مغلقاً

      تبقى المحتويات فيه معقّمة لفترة تصل لغاية 24 ساعة إذا بقي الغطاء مغلقاً

      مقابض جانبية لإغلاق الغطاء بطريقة آمنة

      مقابض جانبية لإغلاق الغطاء بطريقة آمنة

      يتضمّن جهاز التعقيم بالبخار الذي يوضع بالمايكرويف مشابك على الجانبين تساعد على توفير مستوى أكبر من الأمان والسلامة. وتعمل المشابك على إغلاق الغطاء بطريقة آمنة لمنع خروج المياه الساخنة عند إخراج جهاز التعقيم من المايكرويف. كما تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تصميم المقابض الجانبية بحيث تبقى باردة، ما يساعدك على الإمساك بجهاز التعقيم بأمان.

      يستوعب ستّ رضّاعات من Philips Avent

      يستوعب ستّ رضّاعات من Philips Avent

      على الرغم من حجمه الصغير، فإن جهاز التعقيم بالبخار الذي يوضع في المايكرويف هذا هو جهاز التعقيم الوحيد المصمّم لاستيعاب ست رضّاعات من Philips Avent. في حين تستوعب معظم أجهزة التعقيم التي توضع في المايكرويف 4 رضّاعات فقط. يسمح لك جهاز التعقيم الذي يوضع في المايكرويف من Philips Avent تعقيم الرضّاعات التي تحتاجينها خلال يوم كامل دفعة واحدة، كما يُعدّ مناسبًا لتعقيم شافطات حليب الأم.

      حماية إضافية يوفرها التعقيم الطبيعي بالبخار

      يُعدّ التعقيم الطريقة المثالية لحماية طفلك بشكل أساسي من بكتيريا الحليب الضارة حتى يكتسب نظام المناعة لديه القدرة الكافية لمحاربتها. يستخدم جهاز التعقيم من Philips Avent طريقة التعقيم بالبخار المتّبعة في المستشفيات، وهي طريقة سريعة وسهلة وفعالة ولا تستخدم أي مواد كيمائية.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        مدة التعقيم
        دقيقتان لقدرة 1100-1850 واط، و4 دقائق لقدرة 850-1000 واط و6 دقائق لقدرة 500-800 واط
        سعة المياه
        سعة 200 مل

      • الوزن والأبعاد

        الأبعاد
        166 (ارتفاع)، 280 (عرض)، 280 (طول)  ملليمترًا
        الوزن
        740  غ

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

      • المحتويات

        جهاز التعقيم بالبخار - يوضع بالمايكرويف
        1  قطعة
        رضّاعة عاديّة بسعة 4 أونصات
        2  قطعة
        رضّاعة عاديّة بسعة 9 أونصات
        2  قطعة
        ملاقط
        1  قطعة
        كوب لقياس السعة
        1  قطعة

      • مراحل النمو

        المرحلة
        الأطفال بين 0 و6 أشهر

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند

          • دقيقتان على درجة 1100-1850 واطاً، و4 دقائقٍ على درجة 850-1000 واطٍ و6 دقائقٍ على درجة 500-800 واطٍ.