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Philips Avent

جهاز تعقيم كهربائي بالبخار 4 في 1

SCF286
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • عملية تعقيم سهلة جدًا وفعالة عملية تعقيم سهلة جدًا وفعالة عملية تعقيم سهلة جدًا وفعالة
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  • تشغيل إيقاف مؤقت

    Philips Avent جهاز تعقيم كهربائي بالبخار 4 في 1

    SCF286
    التصنيف الإجمالي / 5

    عملية تعقيم سهلة جدًا وفعالة

    بفضل حجمه القابل للضبط، يشغل جهاز التعقيم 4 في 1 مساحة صغيرة في المطبخ وتحافظ السلة لغسالة الأطباق على العناصر الصغيرة مجموعة مع بعضها البعض في الجلاية وتسمح بنقلها كلها دفعة واحدة إلى جهاز التعقيم. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent جهاز تعقيم كهربائي بالبخار 4 في 1

    عملية تعقيم سهلة جدًا وفعالة

    بفضل حجمه القابل للضبط، يشغل جهاز التعقيم 4 في 1 مساحة صغيرة في المطبخ وتحافظ السلة لغسالة الأطباق على العناصر الصغيرة مجموعة مع بعضها البعض في الجلاية وتسمح بنقلها كلها دفعة واحدة إلى جهاز التعقيم. إكتشف كلّ المميزات

    عملية تعقيم سهلة جدًا وفعالة

    بفضل حجمه القابل للضبط، يشغل جهاز التعقيم 4 في 1 مساحة صغيرة في المطبخ وتحافظ السلة لغسالة الأطباق على العناصر الصغيرة مجموعة مع بعضها البعض في الجلاية وتسمح بنقلها كلها دفعة واحدة إلى جهاز التعقيم. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent جهاز تعقيم كهربائي بالبخار 4 في 1

    عملية تعقيم سهلة جدًا وفعالة

    بفضل حجمه القابل للضبط، يشغل جهاز التعقيم 4 في 1 مساحة صغيرة في المطبخ وتحافظ السلة لغسالة الأطباق على العناصر الصغيرة مجموعة مع بعضها البعض في الجلاية وتسمح بنقلها كلها دفعة واحدة إلى جهاز التعقيم. إكتشف كلّ المميزات

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      عملية تعقيم سهلة جدًا وفعالة

      مرونة وسهولة في التعبئة

      • يقضي على 99.9% من الجراثيم الضارة
      • يعقّم في غضون ستّ دقائق
      • يستوعب 6 رضّاعات Avent من Philips
      • تصميم قابل للضبط 4 في 1
      تصميم نمطي لجهاز التعقيم 4 في 1

      تصميم نمطي لجهاز التعقيم 4 في 1

      يتميّز جهاز التعقيم بتصميم مؤلف من وحدات منفصلة، يسمح لك بوضع الرضّاعات والملحقات بمرونة تامة وتنظيمها بسهولة. بالتالي، يمكن تعبئته وإفراغه بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، لا يشغل الجهاز مساحة كبيرة في المطبخ. وتحافظ السلة المضمنة على العناصر الصغيرة مجموعة مع بعضها البعض في الجلاية كما تسمح بنقلها دفعة واحدة إلى جهاز التعقيم.

      يقضي التعقيم الطبيعي بالبخار على ‎99,9% من الجراثيم الضارة

      يقضي التعقيم الطبيعي بالبخار على ‎99,9% من الجراثيم الضارة

      يستخدم جهاز التعقيم البخار الطبيعي لتعقيم رضّاعات الأطفال والمنتجات الأخرى ويقضي على ‎99,9% من الجراثيم الضارة بدون استخدام أي مواد كيميائية. جهاز مثالي لتوفير راحة البال لجهة ضمان تعقيم رضّاعات الأطفال والمنتجات الأخرى.

      يبقى معقّمًا لفترة 24 ساعة إذا بقي الغطاء مغلقاً

      يبقى معقّمًا لفترة 24 ساعة إذا بقي الغطاء مغلقاً

      يُبقي جهاز التعقيم محتوياته معقّمة لفترة 24 ساعة إذا بقي الغطاء مغلقًا، مثل رضّاعات الأطفال وشافطات حليب الأم، وغيرها.

      دورة سريعة ووظيفة إيقاف تشغيل تلقائي

      دورة سريعة ووظيفة إيقاف تشغيل تلقائي

      تستغرق مدة التعقيم 6 دقائق فقط. بعد هذا الوقت، يتوقف جهاز التعقيم عن التشغيل تلقائيًا، ويمنحك تعقيمًا سريعًا وسليمًا.

      تصميم واسع

      تصميم واسع

      يستوعب لغاية ست رضّاعات Avent ‏330 ملل/11 أونصة من Philips نوع Classic وNatural لتعقيمها في الوقت نفسه.

      سهل التنظيف ويوفر عملية تعقيم آمنة

      سهل التنظيف ويوفر عملية تعقيم آمنة

      بفضل التصميم المفتوح الذي يتميّز به منتجنا، يمكنك الحفاظ على لوح التسخين نظيفًا بسهولة تامة، مما يسمح لك بالتعقيم باستخدام بخار نظيف في كل مرة.

      شاشة مضمنة لإظهار التقدم

      شاشة مضمنة لإظهار التقدم

      يتميّز جهاز التعقيم بشاشة مضمنة لإظهار تقدّم دورة التعقيم. بالإضافة إلى ذلك، فهي تطلعك عندما تبرد الرضّاعات ويصبح من الآمن إزالتها.

      يعقّم رضّاعات مختلفة وشافطات حليب الأم والملحقات

      يمكن استخدام جهاز التعقيم لرضّاعات الأطفال ذات حجم العنق القياسي والحجم العريض. ويستوعب أيضًا منتجات أطفال أخرى مثل شافطات الحليب والملحقات.

      المواصفات التقنية

      • الوزن والأبعاد

        الأبعاد
        290 × 160 × 150 (عرض × عمق × ارتفاع)  ملليمترًا
        الوزن
        1.5  كلغ

      • بلد المنشأ

        صُنع في
        تركيا

      • المحتويات

        معقّم بخاري كهربائي
        قطعة واحدة
        ملاقط
        1  قطعة

      • الطاقة

        فولتية
        220-240  فولت

      • مراحل النمو

        المراحل
        الأطفال بين 0 و6 أشهر

      • التوافق

        يتوافق مع مجموعة Avent من Philips
        نعم

      • المواد

        البوليبروبيلين
        نعم

      • المواصفات التقنية

        مدة التعقيم
        6 دقائق
        استهلاك الطاقة
        650  واط
        فولتية
        50-‏60 هرتز
        تصنيف السلامة
        الفئة 1

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