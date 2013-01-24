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Philips Avent

شافطة حليب الأم اليدوية

SCF290/13
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • شفط أكثر. سريعاً. شفط أكثر. سريعاً. شفط أكثر. سريعاً.
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    Philips Avent شافطة حليب الأم اليدوية

    SCF290/13
    التصنيف الإجمالي / 5

    شفط أكثر. سريعاً.

    توفر لك شافطة حليب الأم اليدوية تحكمًا كاملاً بمستوى الامتصاص ووتيرة الشفط. وتضمن لك شافطة حليب الأم اليدوية Avent من Philips فعالية محسّنة، فهي مثبتة سريريًا بقدرتها على شفط كمية حليب أكبر من شافطة الحليب الكهربائية المعتمدة في المستشفيات. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent شافطة حليب الأم اليدوية

    شفط أكثر. سريعاً.

    توفر لك شافطة حليب الأم اليدوية تحكمًا كاملاً بمستوى الامتصاص ووتيرة الشفط. وتضمن لك شافطة حليب الأم اليدوية Avent من Philips فعالية محسّنة، فهي مثبتة سريريًا بقدرتها على شفط كمية حليب أكبر من شافطة الحليب الكهربائية المعتمدة في المستشفيات. إكتشف كلّ المميزات

    شفط أكثر. سريعاً.

    توفر لك شافطة حليب الأم اليدوية تحكمًا كاملاً بمستوى الامتصاص ووتيرة الشفط. وتضمن لك شافطة حليب الأم اليدوية Avent من Philips فعالية محسّنة، فهي مثبتة سريريًا بقدرتها على شفط كمية حليب أكبر من شافطة الحليب الكهربائية المعتمدة في المستشفيات. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent شافطة حليب الأم اليدوية

    شفط أكثر. سريعاً.

    توفر لك شافطة حليب الأم اليدوية تحكمًا كاملاً بمستوى الامتصاص ووتيرة الشفط. وتضمن لك شافطة حليب الأم اليدوية Avent من Philips فعالية محسّنة، فهي مثبتة سريريًا بقدرتها على شفط كمية حليب أكبر من شافطة الحليب الكهربائية المعتمدة في المستشفيات. إكتشف كلّ المميزات

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      شفط أكثر. سريعاً.

      فعالية محسّنة من شافطة حليب الأم اليدوية

      • مجموعة جاهزة للاستعمال في أي مكان
      مع حقيبة سفر معزولة وعبوات للتبريد

      مع حقيبة سفر معزولة وعبوات للتبريد

      كل ما تحتاجين إليه للحفاظ على كمية الحليب التي توفرينها ولشفط حليبك وتخزينه حين تكونين بعيدةً عن طفلك.

      سهلة التجميع والاستعمال

      سهلة التجميع والاستعمال

      هادئة ويمكن حملها بسهولة

      وسادة تدليك مبتكرة تساعد على در الحليب

      وسادة تدليك مبتكرة تساعد على در الحليب

      تنثني خمس بتلات تدليك ناعمة من شافطة حليب الأم من Philips Avent برقة إلى الداخل والخارج أثناء شفط الحليب وتعمل مع الشافطة لتقليد حركة رضاعة الطفل.

      وسادات تدليك ناعمة تساعد على در الحليب، تماماً كما يفعل الطفل

      وسادات تدليك ناعمة تساعد على در الحليب، تماماً كما يفعل الطفل

      تنثني وسادات التدليك المبتكرة لشافطة حليب الأم من Philips Avent إلى الداخل والخارج، وتقلّد بذلك الطريقة التي يرضع بها الطفل، وهي مخصصة للمساعدة في تدفق الحليب بطريقة سريعة وطبيعية.

      المواصفات التقنية

      • المحتويات

        شافطة حليب الأم اليدوية
        1  قطعة
        حاوية حليب الأم (125 مل/ 4 أونصات)
        2  قطعة
        حاوية حليب الأم (260 مل/ 9 أونصات)
        2  قطعة
        حلمة تدفق فائقة الطراوة لحديثي الولادة
        2  قطعة
        عبوة للتبريد
        2  قطعة
        حامل الرضّاعات/غطاء القمع
        2  قطعة
        حقيبة سفر معزولة مصنوعة من الألياف الدقيقة
        1  قطعة
        قطع الغيار
        1  قطعة

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

      • مراحل النمو

        المراحل
        الأطفال بين 0 و6 أشهر

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