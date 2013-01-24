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Philips Avent

شافطة حليب الأم الإلكترونية الأحادية

SCF292/01
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • تم تصميمها لتأمين الراحة تم تصميمها لتأمين الراحة تم تصميمها لتأمين الراحة
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    Philips Avent شافطة حليب الأم الإلكترونية الأحادية

    SCF292/01
    التصنيف الإجمالي / 5

    تم تصميمها لتأمين الراحة

    مضختنا الفريدة مصممة خصيصاً مع ذاكرة إلكترونية تجعلك تمسكين بزمام الأمور من خلال التعرف إلى أسلوب الضخ الشخصي لديك ومتابعته.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent شافطة حليب الأم الإلكترونية الأحادية

    تم تصميمها لتأمين الراحة

    مضختنا الفريدة مصممة خصيصاً مع ذاكرة إلكترونية تجعلك تمسكين بزمام الأمور من خلال التعرف إلى أسلوب الضخ الشخصي لديك ومتابعته.

    تم تصميمها لتأمين الراحة

    مضختنا الفريدة مصممة خصيصاً مع ذاكرة إلكترونية تجعلك تمسكين بزمام الأمور من خلال التعرف إلى أسلوب الضخ الشخصي لديك ومتابعته.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent شافطة حليب الأم الإلكترونية الأحادية

    تم تصميمها لتأمين الراحة

    مضختنا الفريدة مصممة خصيصاً مع ذاكرة إلكترونية تجعلك تمسكين بزمام الأمور من خلال التعرف إلى أسلوب الضخ الشخصي لديك ومتابعته.

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      تم تصميمها لتأمين الراحة

      مستوحاة من الطبيعة

      وسادات تدليك ناعمة تساعد على در الحليب، تماماً كما يفعل الطفل

      وسادات تدليك ناعمة تساعد على در الحليب، تماماً كما يفعل الطفل

      تنثني وسادات التدليك المبتكرة لشافطة حليب الأم من Philips Avent إلى الداخل والخارج، وتقلّد بذلك الطريقة التي يرضع بها الطفل، وهي مخصصة للمساعدة في تدفق الحليب بطريقة سريعة وطبيعية.

      الاستعانة بالطاقة الكهربائية وطاقة البطارية والدليل

      الاستعانة بالطاقة الكهربائية وطاقة البطارية والدليل

      بالإضافة إلى الطاقة الكهربائية، يمكن تشغيل شافطة حليب الأم الإلكترونية الأحادية هذه بواسطة طاقة البطارية كما يمكن استخدامها كشافطة يدوية لمرونة كاملة.

      التعرّف على وتيرة الشفط ومتابعتها

      التعرّف على وتيرة الشفط ومتابعتها

      ذاكرة إلكترونية تتعرّف على وتيرة الشفط وتتابعها بلمسة زر واحدة.

      المزيد من الحليب، بطريقة طبيعية

      المزيد من الحليب، بطريقة طبيعية

      يؤدي شفط الحليب إلى جعل حليبك متوفراً، حتى عندما يتعذّر عليك التواجد مع طفلك

      المواصفات التقنية

      • الطاقة

        فولتية
        بقدرة 100 - 240  فولت

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

      • المحتويات

        شافطة حليب الأم الإلكترونية
        1
        حاوية حليب الأم (125 مل/ 4 أونصات)
        1  قطعة
        حاوية حليب الأم (260 مل/ 9 أونصات)
        1  قطعة
        حلمة تدفق فائقة الطراوة لحديثي الولادة
        1  قطعة
        حامل الرضّاعات/غطاء القمع
        2  قطعة
        حزمة البطارية
        1  قطعة
        مآخذ الطاقة الرئيسية
        1
        قطع شافطة حليب الأم اليدوية للاستخدام حين لا تتوفر الطاقة
        1
        قطع الغيار
        1  قطعة

      • مراحل النمو

        المراحل
        الأطفال بين 0 و6 أشهر

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