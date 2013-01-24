الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

Philips Avent

شافطة حليب الأم الإلكترونية الأحادية

SCF302/01
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • تم تصميمها لتأمين الراحة تم تصميمها لتأمين الراحة تم تصميمها لتأمين الراحة
    -{discount-value}

    Philips Avent شافطة حليب الأم الإلكترونية الأحادية

    SCF302/01
    التصنيف الإجمالي / 5

    تم تصميمها لتأمين الراحة

    تضمن شافطة حليب الأم اليدوية والفريدة SCF302/01 من Philips Avent والخالية من مادة BPA فعالية محسّنة، فهي مثبتة سريريًا بقدرتها على شفط كمية حليب أكبر من شافطة الحليب الكهربائية المزدوجة المعتمدة في المستشفيات*.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent شافطة حليب الأم الإلكترونية الأحادية

    تم تصميمها لتأمين الراحة

    تضمن شافطة حليب الأم اليدوية والفريدة SCF302/01 من Philips Avent والخالية من مادة BPA فعالية محسّنة، فهي مثبتة سريريًا بقدرتها على شفط كمية حليب أكبر من شافطة الحليب الكهربائية المزدوجة المعتمدة في المستشفيات*.

    تم تصميمها لتأمين الراحة

    تضمن شافطة حليب الأم اليدوية والفريدة SCF302/01 من Philips Avent والخالية من مادة BPA فعالية محسّنة، فهي مثبتة سريريًا بقدرتها على شفط كمية حليب أكبر من شافطة الحليب الكهربائية المزدوجة المعتمدة في المستشفيات*.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent شافطة حليب الأم الإلكترونية الأحادية

    تم تصميمها لتأمين الراحة

    تضمن شافطة حليب الأم اليدوية والفريدة SCF302/01 من Philips Avent والخالية من مادة BPA فعالية محسّنة، فهي مثبتة سريريًا بقدرتها على شفط كمية حليب أكبر من شافطة الحليب الكهربائية المزدوجة المعتمدة في المستشفيات*.

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل breast-pumps
      تسجيل

      اشترك في نشرتنا الإخبارية

      تم تصميمها لتأمين الراحة

      شافطة حليب الأم مستوحاة من الطبيعة

      وسادات تدليك ناعمة تساعد على در الحليب، تماماً كما يفعل الطفل

      وسادات تدليك ناعمة تساعد على در الحليب، تماماً كما يفعل الطفل

      تنثني وسادات التدليك المبتكرة لشافطة حليب الأم من Philips Avent إلى الداخل والخارج، وتقلّد بذلك الطريقة التي يرضع بها الطفل، وهي مخصصة للمساعدة في تدفق الحليب بطريقة سريعة وطبيعية.

      التعرّف على وتيرة الشفط ومتابعتها

      التعرّف على وتيرة الشفط ومتابعتها

      ذاكرة إلكترونية تتعرّف على وتيرة الشفط وتتابعها بلمسة زر واحدة.

      المزيد من الحليب، بطريقة طبيعية

      المزيد من الحليب، بطريقة طبيعية

      يؤدي شفط الحليب إلى جعل حليبك متوفراً، حتى عندما يتعذّر عليك التواجد مع طفلك

      الاستعانة بالطاقة الكهربائية وطاقة البطارية والدليل

      الاستعانة بالطاقة الكهربائية وطاقة البطارية والدليل

      بالإضافة إلى الطاقة الكهربائية، يمكن تشغيل شافطة حليب الأم الإلكترونية الأحادية هذه بواسطة طاقة البطارية كما يمكن استخدامها كشافطة يدوية لمرونة كاملة.

      شفط ناعم يقلّد رضاعة الطفل للمساعدة على تدفق الحليب بشكل ثابت

      يقلّد الشفط الناعم رضاعة الطفل للمساعدة على تدفق الحليب بشكل ثابت.

      المواصفات التقنية

      • الطاقة

        فولتية
        بقدرة 100 - 240  فولت

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

      • المحتويات

        شافطة حليب الأم الإلكترونية
        قطعة واحدة
        حامل الرضّاعات/غطاء القمع
        1  قطعة
        حزمة البطارية
        1  قطعة
        قطع شافطة حليب الأم اليدوية للاستخدام حين لا تتوفر الطاقة
        1
        قطع الغيار
        1  قطعة
        حاوية حليب الأم (125 مل/ 4 أونصات)
        1  قطعة
        حلمة تدفق طرية جدًا لحديثي الولادة
        1  قطعة
        عبوة حلمات للسفر لحديثي الولادة
        1  قطعة

      • مراحل النمو

        المراحل
        الأطفال بين 0 و6 أشهر

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      العثور على قطعة بديلة أو ملحق

      الانتقال إلى القطع والملحقات

      ملحقات لهذا المنتج

      عرض كافة الأكسسوارات

        المنتجات المقترحة

          المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

            الآراء

            كن أول من يراجع هذا البند