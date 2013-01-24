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Avent

زيت غير مركّز للترطيب من Avent

SCF503/12
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • يحارب جفاف البشرة والتشققات يحارب جفاف البشرة والتشققات يحارب جفاف البشرة والتشققات
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    Avent زيت غير مركّز للترطيب من Avent

    SCF503/12
    التصنيف الإجمالي / 5

    يحارب جفاف البشرة والتشققات

    مِرش خفيف، سريع الامتصاص، غير زلِق ينساب بسهولة إلى تلك المناطق التي يصعب الوصول إليها. يحارب جفاف البشرة والتشققات للمساعدة على التخفيف من شعور "تمدّد البشرة والحكاك" مما يترك البشرة ناعمة وطريّة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent زيت غير مركّز للترطيب من Avent

    يحارب جفاف البشرة والتشققات

    مِرش خفيف، سريع الامتصاص، غير زلِق ينساب بسهولة إلى تلك المناطق التي يصعب الوصول إليها. يحارب جفاف البشرة والتشققات للمساعدة على التخفيف من شعور "تمدّد البشرة والحكاك" مما يترك البشرة ناعمة وطريّة. إكتشف كلّ المميزات

    يحارب جفاف البشرة والتشققات

    مِرش خفيف، سريع الامتصاص، غير زلِق ينساب بسهولة إلى تلك المناطق التي يصعب الوصول إليها. يحارب جفاف البشرة والتشققات للمساعدة على التخفيف من شعور "تمدّد البشرة والحكاك" مما يترك البشرة ناعمة وطريّة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent زيت غير مركّز للترطيب من Avent

    يحارب جفاف البشرة والتشققات

    مِرش خفيف، سريع الامتصاص، غير زلِق ينساب بسهولة إلى تلك المناطق التي يصعب الوصول إليها. يحارب جفاف البشرة والتشققات للمساعدة على التخفيف من شعور "تمدّد البشرة والحكاك" مما يترك البشرة ناعمة وطريّة. إكتشف كلّ المميزات

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      يحارب جفاف البشرة والتشققات

      يحتوي على زيت الليمون وزيت اللوز

      • 125 مل

      يحمي من الحساسية

      يحمي الأم والطفل من الحساسية

      موافق عليه من طبيب الجلد قبل الولادة وبعدها

      موافق على استخدامه من طبيب الجلد قبل الولادة وبعدها

      يساعد على التخفيف من شعور "الحكاك"

      تساعد التركيبة غير الزلقة على محاربة جفاف البشرة والتشققات.

      يترك البشرة ناعمة

      مِرش سريع الامتصاص يحتوي على زيت الليمون وزيت اللوز.

      المواصفات التقنية

      • المحتويات

        زيت خفيف مرطّب
        مِرش واحد سعة 125 مل

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

      • التصميم

        اللون
        قد يختلف تصميم المنتج باختلاف البلدان.
        مِرش
        نعم

      • مراحل النمو

        المراحل
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر
        • الأطفال بين 6 و12 شهراً

      • الوظائف

        التخفيف من "حكاك البطن"
        نعم

      • المكونات

        زيت اللوز
        نعم
        زيت الليمون
        نعم

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