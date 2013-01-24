يهدّئ ويرطّب ويساعد على السكون تمهيداً للنوم
مثالي لتدليك جسم الطفل، مصنوع من مزيج من الزيوت الطبيعية 100%. تساعد رائحة زيت الخزامى الخفيفة على تهدئة الطفل ومساعدته على الاسترسال في النوم. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يهدّئ ويرطّب ويساعد على السكون تمهيداً للنوم
مثالي لتدليك جسم الطفل، مصنوع من مزيج من الزيوت الطبيعية 100%. تساعد رائحة زيت الخزامى الخفيفة على تهدئة الطفل ومساعدته على الاسترسال في النوم. إكتشف كلّ المميزات
يهدّئ ويرطّب ويساعد على السكون تمهيداً للنوم
مثالي لتدليك جسم الطفل، مصنوع من مزيج من الزيوت الطبيعية 100%. تساعد رائحة زيت الخزامى الخفيفة على تهدئة الطفل ومساعدته على الاسترسال في النوم. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يهدّئ ويرطّب ويساعد على السكون تمهيداً للنوم
مثالي لتدليك جسم الطفل، مصنوع من مزيج من الزيوت الطبيعية 100%. تساعد رائحة زيت الخزامى الخفيفة على تهدئة الطفل ومساعدته على الاسترسال في النوم. إكتشف كلّ المميزات
بلد المنشأ
التصميم
مراحل النمو