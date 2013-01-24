الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

Avent

مياه Eau d'Avent المعطّرة

SCF517/25
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • تعطّر وتبرّد وترطّب تعطّر وتبرّد وترطّب تعطّر وتبرّد وترطّب
    -{discount-value}

    Avent مياه Eau d'Avent المعطّرة

    SCF517/25
    التصنيف الإجمالي / 5

    تعطّر وتبرّد وترطّب

    مياه معطّرة لإضفاء عطر ناعم على بشرة الطفل إضافة إلى الشعور بالبرودة والانتعاش. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent مياه Eau d'Avent المعطّرة

    تعطّر وتبرّد وترطّب

    مياه معطّرة لإضفاء عطر ناعم على بشرة الطفل إضافة إلى الشعور بالبرودة والانتعاش. إكتشف كلّ المميزات

    تعطّر وتبرّد وترطّب

    مياه معطّرة لإضفاء عطر ناعم على بشرة الطفل إضافة إلى الشعور بالبرودة والانتعاش. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent مياه Eau d'Avent المعطّرة

    تعطّر وتبرّد وترطّب

    مياه معطّرة لإضفاء عطر ناعم على بشرة الطفل إضافة إلى الشعور بالبرودة والانتعاش. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل skincare
      تسجيل

      اشترك في نشرتنا الإخبارية

      تعطّر وتبرّد وترطّب

      خالية من الكحول

      • 125 مل

      لطيفة على بشرة الطفل وتنعشها

      تتميز هذه المياه المعطّرة بعطرها الخفيف الذي يمزج شذا البرتقال والورد إضافةً إلى مسحوق الفانيلا

      درجة حموضة متعادلة

      مثبت سريرياً بأنه ناعم ولطيف

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

      • التصميم

        اللون
        قد يختلف تصميم المنتج باختلاف البلدان.

      • مراحل النمو

        المراحل
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر
        • الأطفال بين 6 و12 شهراً

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند