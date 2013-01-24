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Philips Avent

كوب للأطفال

SCF600/11
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • انتقال سهل من الرضّاعة إلى الكوب انتقال سهل من الرضّاعة إلى الكوب انتقال سهل من الرضّاعة إلى الكوب
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    Philips Avent كوب للأطفال

    SCF600/11
    التصنيف الإجمالي / 5

    انتقال سهل من الرضّاعة إلى الكوب

    إن الكوب السحري Avent من Philips الخالي من مادة BPA يمنع التسرب بشكل مذهل سواء تم هزّه أو رميه في الهواء أو حتى قلبه على جانبه، ويسهل الشرب منه في الوقت نفسه. بالإضافة إلى ذلك، تتلاءم الأقماع المزودة بصمامات أيضًا مع الرضّاعات بحيث تصبح هي أيضًا مانعة للتسرب. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent كوب للأطفال

    انتقال سهل من الرضّاعة إلى الكوب

    إن الكوب السحري Avent من Philips الخالي من مادة BPA يمنع التسرب بشكل مذهل سواء تم هزّه أو رميه في الهواء أو حتى قلبه على جانبه، ويسهل الشرب منه في الوقت نفسه. بالإضافة إلى ذلك، تتلاءم الأقماع المزودة بصمامات أيضًا مع الرضّاعات بحيث تصبح هي أيضًا مانعة للتسرب. إكتشف كلّ المميزات

    انتقال سهل من الرضّاعة إلى الكوب

    إن الكوب السحري Avent من Philips الخالي من مادة BPA يمنع التسرب بشكل مذهل سواء تم هزّه أو رميه في الهواء أو حتى قلبه على جانبه، ويسهل الشرب منه في الوقت نفسه. بالإضافة إلى ذلك، تتلاءم الأقماع المزودة بصمامات أيضًا مع الرضّاعات بحيث تصبح هي أيضًا مانعة للتسرب. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent كوب للأطفال

    انتقال سهل من الرضّاعة إلى الكوب

    إن الكوب السحري Avent من Philips الخالي من مادة BPA يمنع التسرب بشكل مذهل سواء تم هزّه أو رميه في الهواء أو حتى قلبه على جانبه، ويسهل الشرب منه في الوقت نفسه. بالإضافة إلى ذلك، تتلاءم الأقماع المزودة بصمامات أيضًا مع الرضّاعات بحيث تصبح هي أيضًا مانعة للتسرب. إكتشف كلّ المميزات

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      انتقال سهل من الرضّاعة إلى الكوب

      لا تسرب، يسهل الشرب منه

      • سعة 200 مل
      • للأطفال بعمر 12 شهراً أو أكثر
      يحافظ الغطاء الثابت على نظافة القمع

      يحافظ الغطاء الثابت على نظافة القمع

      يحافظ الغطاء الثابت على نظافة القمع أثناء التنقل ويضمن نقل الكوب من دون حدوث أي تسرّب

      قمع طري مع صمام مبتكر مانع للتسرب

      قمع طري مع صمام مبتكر مانع للتسرب

      يتحكّم الصمام المبتكر الخاص بكوب القمع من Philips Avent في التدفق ويضمن عدم حدوث أي تسرب، حتى لو تم وضعه بطريقة مقلوبة أو تركه على جانبه

      قمع طري ومرن لتأمين تنفيذ الخطوة الأولى بطريقة سهلة

      قمع طري ومرن لتأمين تنفيذ الخطوة الأولى بطريقة سهلة

      يُعد القمع الطري والمرن مثالياً لتأمين الانتقال من الرضاعة الطبيعية أو الرضاعة بواسطة الرضّاعة إلى الكوب

      مقياس السعة متوفر على الكوب

      مقياس السعة متوفر على الكوب

      مقياس السعة متوفر على الكوب لتحضير شراب الأطفال بسهولة

      قابل للتبديل بشكل كامل مع مجموعة منتجات Philips Avent الكاملة

      قابل للتبديل بشكل كامل مع مجموعة منتجات Philips Avent الكاملة

      يمكن استخدام الأكواب والأقماع والمقابض مع مجموعة منتجات Philips Avent الكاملة، ويمكن توصيلها بشافطات حليب الأم مباشرةً أو استخدام الحلمة بدلاً من القمع عند إرضاع الطفل. كما يمكن وضع المقابض والقمع الطري على الرضّاعة لتأمين عملية انتقال سهلة من الرضاعة بواسطة الرضّاعة إلى الكوب

      يتوفر في الأكواب عدد قليل من القطع لتسهيل عملية التنظيف والتجميع

      يتوفر في الأكواب عدد قليل من القطع لتسهيل عملية التنظيف والتجميع

      يمكن تعقيم الكوب بكامله لأغراض تتعلق بالنظافة

      يمكن تعقيم الكوب بكامله لأغراض تتعلق بالنظافة

      يمكن تنظيف جميع القطع في غسالة الأطباق بسهولة وأمان

      يمكن تنظيف جميع القطع في غسالة الأطباق بسهولة وأمان

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

      • المحتويات

        قمع طري
        1  قطعة
        الكوب السحري (200 مل/ 7 بوصات)
        1  قطعة

      • مراحل النمو

        المراحل
        الأطفال بين 6 و12 شهراً

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