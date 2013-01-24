انتقال سهل من الرضّاعة إلى الكوب

إن الكوب السحري Avent من Philips الخالي من مادة BPA يمنع التسرب بشكل مذهل سواء تم هزّه أو رميه في الهواء أو حتى قلبه على جانبه، ويسهل الشرب منه في الوقت نفسه. بالإضافة إلى ذلك، تتلاءم الأقماع المزودة بصمامات أيضًا مع الرضّاعات بحيث تصبح هي أيضًا مانعة للتسرب. إكتشف كلّ المميزات