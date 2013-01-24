انتقال سهل من الرضّاعة إلى الكوب

إن أكواب Avent السحرية تمنع التسرب بشكل مذهل سواء تم هزّها أو رميها في الهواء أو حتى قلبها على جانبها، ويسهل الشرب منها في الوقت نفسه. بالإضافة إلى ذلك، تتلاءم الأقماع المزودة بصمامات أيضًا مع الرضّاعات بحيث تصبح هي أيضًا مانعة للتسرب. إكتشف كلّ المميزات