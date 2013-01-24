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Philips Avent

كوب للأطفال

SCF608/01
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • النظافة أثناء التنقل النظافة أثناء التنقل النظافة أثناء التنقل
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    Philips Avent كوب للأطفال

    SCF608/01
    التصنيف الإجمالي / 5

    النظافة أثناء التنقل

    إن تدريب الطفل على الشرب سهل مع استخدام مجموعة أكواب Avent من Philips للأطفال الصغار. ويساعد الغطاء الذي يبقى موصولاً بالكوب عند فتحه على إبقاء القمع نظيفًا في كل الأوقات، حتى أثناء التنقل. الكوب مانع للتسرب بشكل مذهل سواء تم هزّه أو رميه في الهواء أو حتى قلبه على جانبه. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent كوب للأطفال

    النظافة أثناء التنقل

    إن تدريب الطفل على الشرب سهل مع استخدام مجموعة أكواب Avent من Philips للأطفال الصغار. ويساعد الغطاء الذي يبقى موصولاً بالكوب عند فتحه على إبقاء القمع نظيفًا في كل الأوقات، حتى أثناء التنقل. الكوب مانع للتسرب بشكل مذهل سواء تم هزّه أو رميه في الهواء أو حتى قلبه على جانبه. إكتشف كلّ المميزات

    النظافة أثناء التنقل

    إن تدريب الطفل على الشرب سهل مع استخدام مجموعة أكواب Avent من Philips للأطفال الصغار. ويساعد الغطاء الذي يبقى موصولاً بالكوب عند فتحه على إبقاء القمع نظيفًا في كل الأوقات، حتى أثناء التنقل. الكوب مانع للتسرب بشكل مذهل سواء تم هزّه أو رميه في الهواء أو حتى قلبه على جانبه. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent كوب للأطفال

    النظافة أثناء التنقل

    إن تدريب الطفل على الشرب سهل مع استخدام مجموعة أكواب Avent من Philips للأطفال الصغار. ويساعد الغطاء الذي يبقى موصولاً بالكوب عند فتحه على إبقاء القمع نظيفًا في كل الأوقات، حتى أثناء التنقل. الكوب مانع للتسرب بشكل مذهل سواء تم هزّه أو رميه في الهواء أو حتى قلبه على جانبه. إكتشف كلّ المميزات

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      النظافة أثناء التنقل

      لا تسرب، يسهل الشرب منه

      • سعة 260 مل
      • للأطفال بعمر 12 شهراً أو أكثر
      • مع قمع طري ومقابض
      قمع مانع للتسرب مع صمام مبتكر

      قمع مانع للتسرب مع صمام مبتكر

      يتحكّم الصمام المبتكر في التدفق لمنع التسرب، حتى لو تم وضعه بطريقة مقلوبة أو تركه على جانبه.

      مقياس السعة متوفر على الكوب

      مقياس السعة متوفر على الكوب

      مقياس السعة متوفر على الكوب لتحضير شراب الأطفال بسهولة

      قمع صلب للأطفال بعمر 12 شهراً أو أكثر

      قمع صلب للأطفال بعمر 12 شهراً أو أكثر

      قمع مقاوم للعضّ للطفل الذي يشرب بثقة من الكوب، مثالي للأطفال في مرحلة التسنين

      غطاء يبقى موصولاً بالكوب عند فتحه للمحافظة على نظافة القمع

      غطاء يبقى موصولاً بالكوب عند فتحه للمحافظة على نظافة القمع

      يساعدك دائماً الغطاء الذي يبقى موصولاً بالكوب عند فتحه على الاطمئنان إلى نظافة القمع في المنزل وأثناء التنقل.

      قابل للتبديل بشكل كامل مع مجموعة منتجات Philips Avent الكاملة

      قابل للتبديل بشكل كامل مع مجموعة منتجات Philips Avent الكاملة

      يمكن استخدام الأكواب والأقماع والمقابض مع مجموعة منتجات Philips Avent الكاملة، ويمكن توصيلها بشافطات حليب الأم مباشرةً أو استخدام الحلمة بدلاً من القمع عند إرضاع الطفل. كما يمكن وضع المقابض والقمع الطري على الرضّاعة لتأمين عملية انتقال سهلة من الرضاعة بواسطة الرضّاعة إلى الكوب

      يمكن تنظيف جميع القطع في غسالة الأطباق بسهولة وأمان

      يمكن تنظيف جميع القطع في غسالة الأطباق بسهولة وأمان

      يمكن تعقيم الكوب بكامله لأغراض تتعلق بالنظافة

      يمكن تعقيم الكوب بكامله لأغراض تتعلق بالنظافة

      تصاميم تشكل قصة تعليمية

      تشجّع التصميمات الملونة على التعلّم الممتع: التعرّف على الحيوانات والفاكهة، وعدّ التفاح واكتشاف مصدر الطعام. ويزداد تطوّر التصميمات مع تقدم عمر الطفل.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

      • المحتويات

        كوب مزيّن سعة 260 مل / 9 أونصات
        1  قطعة
        غطاء يبقى موصولاً بالكوب عند فتحه
        1  قطعة
        مقابض التدريب
        1  قطعة
        قمع صلب
        1  قطعة

      • مراحل النمو

        المراحل
        الأطفال بعمر 12 شهراً أو أكثر

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