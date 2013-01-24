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Philips Avent

رضّاعة Classic للأطفال

SCF643/37
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • لإطعام صحي ونشط لإطعام صحي ونشط لإطعام صحي ونشط
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    Philips Avent رضّاعة Classic للأطفال

    SCF643/37
    التصنيف الإجمالي / 5

    لإطعام صحي ونشط

    تستخدم رضّاعة Avent Airflex من Philips حلمة Avent Airflex الفريدة التي تروّج للرضاعة الصحية والنشطة وتعمل مع إيقاع رضاعة الطفل الطبيعية. تسهّل حلمة Airflex على الطفل التبديل بين الثدي والرضّاعة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Philips Avent رضّاعة Classic للأطفال

    لإطعام صحي ونشط

    تستخدم رضّاعة Avent Airflex من Philips حلمة Avent Airflex الفريدة التي تروّج للرضاعة الصحية والنشطة وتعمل مع إيقاع رضاعة الطفل الطبيعية. تسهّل حلمة Airflex على الطفل التبديل بين الثدي والرضّاعة. إكتشف كلّ المميزات

    لإطعام صحي ونشط

    تستخدم رضّاعة Avent Airflex من Philips حلمة Avent Airflex الفريدة التي تروّج للرضاعة الصحية والنشطة وتعمل مع إيقاع رضاعة الطفل الطبيعية. تسهّل حلمة Airflex على الطفل التبديل بين الثدي والرضّاعة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent رضّاعة Classic للأطفال

    لإطعام صحي ونشط

    تستخدم رضّاعة Avent Airflex من Philips حلمة Avent Airflex الفريدة التي تروّج للرضاعة الصحية والنشطة وتعمل مع إيقاع رضاعة الطفل الطبيعية. تسهّل حلمة Airflex على الطفل التبديل بين الثدي والرضّاعة. إكتشف كلّ المميزات

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      لإطعام صحي ونشط

      مُثبتة علمياً على أنّها مخفّفة للمغص

      • 3 رضّاعات
      • 9 أونصة/260 ملليلتر
      • حلمة تدفق بطيء
      • شهر واحد أو أكثر
      من السهل الجمع ما بين الرضاعة بالرضّاعة والرضاعة الطبيعية

      من السهل الجمع ما بين الرضاعة بالرضّاعة والرضاعة الطبيعية

      تقوم الحلمة ذات شكل الثدي العريضة بتفعيل عملية التقام الحلمة بطريقة طبيعية كما في حال الرضاعة الطبيعية ما يسهّل على الطفل الجمع ما بين الرضاعة بواسطة القنينة والرضاعة الطبيعية.

      صمام Airflex المضمّن

      صمام Airflex المضمّن

      تستخدم رضّاعة Avent Airflex صمام Airflex الذي يعمل مع حركة رضاعة الطفل الطبيعية.

      مُثبتة علمياً على أنّها مخفّفة للمغص

      مُثبتة علمياً على أنّها مخفّفة للمغص

      أثبت اختبار سريري أن الأطفال في عمر الأسبوعين والذين يتم إطعامهم بواسطة رضّاعة Avent عانوا مغصًا أقل من الأطفال الذين تم إطعامهم بواسطة رضّاعة تقليدية. (www.philips.com/Avent).

      المواصفات التقنية

      • المحتويات

        قنينة رضاعة Airflex سعة 260 ملليلتر/ 9 بوصات
        3  قطعة

      • الرضّاعة

        السعة
        260  أونصة
        المواد
        متينة للغاية

      • التصميم

        تصميم الرضّاعة
        • تجميع سهل
        • سهل التنظيف
        • سهلة الحمل
        • عنق عريض

      • مراحل النمو

        المراحل
        • للأطفال بين 0 و6 أشهر
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر

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