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Philips Avent

قنينة رضاعة طبيعية

SCF649/01
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • لرضاعة صحية ومريحة لرضاعة صحية ومريحة لرضاعة صحية ومريحة
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    Philips Avent قنينة رضاعة طبيعية

    SCF649/01
    التصنيف الإجمالي / 5

    لرضاعة صحية ومريحة

    استمتعي براحة أكبر وبالطمأنينة كونك توفرين رضاعة صحية لطفلك بواسطة رضّاعة الرضاعة الطبيعية Tempo من Avent. تنطوي حاويات Tempo بينما يقوم الطفل بشرب الحليب، ما يسمح له بالتحكّم بتدفق الحليب، وما يؤدّي بالتالي إلى تقليص كمية الهواء في معدته. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Philips Avent قنينة رضاعة طبيعية

    لرضاعة صحية ومريحة

    استمتعي براحة أكبر وبالطمأنينة كونك توفرين رضاعة صحية لطفلك بواسطة رضّاعة الرضاعة الطبيعية Tempo من Avent. تنطوي حاويات Tempo بينما يقوم الطفل بشرب الحليب، ما يسمح له بالتحكّم بتدفق الحليب، وما يؤدّي بالتالي إلى تقليص كمية الهواء في معدته. إكتشف كلّ المميزات

    لرضاعة صحية ومريحة

    استمتعي براحة أكبر وبالطمأنينة كونك توفرين رضاعة صحية لطفلك بواسطة رضّاعة الرضاعة الطبيعية Tempo من Avent. تنطوي حاويات Tempo بينما يقوم الطفل بشرب الحليب، ما يسمح له بالتحكّم بتدفق الحليب، وما يؤدّي بالتالي إلى تقليص كمية الهواء في معدته. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent قنينة رضاعة طبيعية

    لرضاعة صحية ومريحة

    استمتعي براحة أكبر وبالطمأنينة كونك توفرين رضاعة صحية لطفلك بواسطة رضّاعة الرضاعة الطبيعية Tempo من Avent. تنطوي حاويات Tempo بينما يقوم الطفل بشرب الحليب، ما يسمح له بالتحكّم بتدفق الحليب، وما يؤدّي بالتالي إلى تقليص كمية الهواء في معدته. إكتشف كلّ المميزات

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      لرضاعة صحية ومريحة

      تعمل مع إيقاع رضاعة الطفل الطبيعية

      • 8 أونصات
      حاويات مصممة مسبقاً، ومعقّمة مسبقاً

      حاويات مصممة مسبقاً، ومعقّمة مسبقاً

      حاويات Tempo معقّمة مسبقاً وقابلة للاستخدام مرة واحدة ومصممة بشكل أعرض لتسهيل عمليتَي الملء والإطعام.

      نظام قابل للاستخدام مرة واحدة

      نظام قابل للاستخدام مرة واحدة

      حاويات Tempo صلبة وعريضة ومصممة مسبقاً لجعل عمليتَي الملء والإطعام أسهل. تمتعي في كل عملية إطعام براحة الحاويات المعقّمة مسبقاً والقابلة للاستخدام مرةً واحدةً.

      تنطوي الحاوية لتقليص كمية الهواء في بطن الطفل

      تنطوي الحاوية لتقليص كمية الهواء في بطن الطفل

      تنطوي حاويات Tempo أثناء إطعام الطفل لتقليص كمية الهواء في بطن الطفل.

      يتحكم الطفل بتدفق الحليب

      يتحكم الطفل بتدفق الحليب

      تعزز قنينة الرضاعة الطبيعية Tempo الإطعام الصحي والنشط عن طريق السماح للطفل بالتحكم بتدفق الحليب مثل الرضاعة الطبيعية ما يساعد على تخفيف الأكل الزائد والتقيؤ.

      تدعم الرضاعة الطبيعية

      تدعم الرضاعة الطبيعية

      حلمة رضاعة مصممة بشكل طبيعي لتعزيز الاتصال المناسب للطفل بها وتسهيل عملية خلط الرضاعة بالقنينة والرضاعة بالثدي.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

      • المحتويات

        حاوية مصممة مسبقاً، ومعقّمة مسبقاً سعة 240 ملل/ 8 أونصات
        6  قطعة
        حلمة تدفق بطيء طرية جدًا
        1  قطعة
        قنينة الرضاعة الطبيعية Tempo سعة 240 ملل/ 8 أونصات
        1  قطعة

      • الرضّاعة

        المواد
        متينة للغاية

      • التصميم

        تصميم الرضّاعة
        • تجميع سهل
        • سهل التنظيف
        • سهلة الحمل
        • عنق عريض

      • مراحل النمو

        المراحل
        • للأطفال بين 0 و6 أشهر
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر

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