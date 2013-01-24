يعزل ويحمي
إن غلاف الرضّاعة الزجاجية من Philips Avent مثالي لحماية الرضّاعات الزجاجية، وهو مصمم بشكل خاص للحفاظ على السوائل ساخنة أو باردة. وبفضل فتحته الملائمة، يمكنك قراءة درجة حرارة الميزان بسهولة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يعزل ويحمي
إن غلاف الرضّاعة الزجاجية من Philips Avent مثالي لحماية الرضّاعات الزجاجية، وهو مصمم بشكل خاص للحفاظ على السوائل ساخنة أو باردة. وبفضل فتحته الملائمة، يمكنك قراءة درجة حرارة الميزان بسهولة. إكتشف كلّ المميزات
يعزل ويحمي
إن غلاف الرضّاعة الزجاجية من Philips Avent مثالي لحماية الرضّاعات الزجاجية، وهو مصمم بشكل خاص للحفاظ على السوائل ساخنة أو باردة. وبفضل فتحته الملائمة، يمكنك قراءة درجة حرارة الميزان بسهولة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يعزل ويحمي
إن غلاف الرضّاعة الزجاجية من Philips Avent مثالي لحماية الرضّاعات الزجاجية، وهو مصمم بشكل خاص للحفاظ على السوائل ساخنة أو باردة. وبفضل فتحته الملائمة، يمكنك قراءة درجة حرارة الميزان بسهولة. إكتشف كلّ المميزات
إن غلاف الرضّاعة الزجاجية من Philips Avent يتسع للرضّاعات الزجاجية Natural من Philips Avent سعة 8 أونصات/260 مل.
يساعد غلاف الرضّاعة الزجاجية من Philips Avent على إبقاء طعام الطفل دافئًا أو باردًا.
يتميّز غلاف الرضّاعة الزجاجية من Philips Avent بأنه مقاوم للصدمات، للمساعدة في حماية الرضّاعات.
تساعد الفتحة في غلاف الرضّاعة الزجاجية من Philips Avent في قراءة ميزان درجات الحرارة بسهولة أثناء إطعام طفلك.
إن غلاف الرضّاعة الزجاجية من Philips Avent قابل للغسل في الجلاية على حرارة 40 درجة مئوية.
إن غلاف الرضّاعة الزجاجية من Philips Avent معتمد من نظام Oeko-Tex® من الفئة الأولى - آمن للاستخدام من قبل الأطفال
إن الرضّاعة الزجاجية من Philips Avent متوفرة في لونين: الفانيليا/الرمادي والأزرق/الفانيليا.
المواد
المحتويات
التصميم
مراحل النمو
الوظائف
سهولة الاستخدام
SCF148/52
SCF147/82
SCF146/02