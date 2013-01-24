Each product has a unique model number. A model number usually starts with letters followed by series of numbers, e.g. GC6440, 37PFL7403D/10 or SA1300/02.
There are a few different ways you can locate your model number:
ملاعق فطام ذات رأس ناعم
ملاعق الفطام SCF710/00 من Philips Avent للأطفال الصغار مخصصة لمراحل نمو طفلك
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ملاعق فطام ذات رأس ناعم
ملاعق الفطام SCF710/00 من Philips Avent للأطفال الصغار مخصصة لمراحل نمو طفلك
ملاعق فطام ذات رأس ناعم
ملاعق الفطام SCF710/00 من Philips Avent للأطفال الصغار مخصصة لمراحل نمو طفلك
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ملاعق فطام ذات رأس ناعم
ملاعق الفطام SCF710/00 من Philips Avent للأطفال الصغار مخصصة لمراحل نمو طفلك
Each product has a unique model number. A model number usually starts with letters followed by series of numbers, e.g. GC6440, 37PFL7403D/10 or SA1300/02.
There are a few different ways you can locate your model number:
SCF706/00
SCF708/00
SCF702/00
SCF704/00
بلد المنشأ
المحتويات
الوزن والأبعاد