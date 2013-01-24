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Philips Avent

شوكة وملعقة للأطفال 12 شهراً وما فوق

SCF712/00
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • ملعقة الطفل الأولى وشوكته الأولى ملعقة الطفل الأولى وشوكته الأولى ملعقة الطفل الأولى وشوكته الأولى
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    Philips Avent شوكة وملعقة للأطفال 12 شهراً وما فوق

    SCF712/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    ملعقة الطفل الأولى وشوكته الأولى

    تشكّل مجموعة أدوات المائدة Avent من Philips حلاً لمراحل نمو طفلك

    Philips Avent شوكة وملعقة للأطفال 12 شهراً وما فوق

    ملعقة الطفل الأولى وشوكته الأولى

    تشكّل مجموعة أدوات المائدة Avent من Philips حلاً لمراحل نمو طفلك

    ملعقة الطفل الأولى وشوكته الأولى

    تشكّل مجموعة أدوات المائدة Avent من Philips حلاً لمراحل نمو طفلك

    Philips Avent شوكة وملعقة للأطفال 12 شهراً وما فوق

    ملعقة الطفل الأولى وشوكته الأولى

    تشكّل مجموعة أدوات المائدة Avent من Philips حلاً لمراحل نمو طفلك

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    أين يمكنني العثور على رقم الطراز؟

    Each product has a unique model number. A model number usually starts with letters followed by series of numbers, e.g. GC6440, 37PFL7403D/10 or SA1300/02.

     

    There are a few different ways you can locate your model number:
    Look on the box
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      ملعقة الطفل الأولى وشوكته الأولى

      مجموعة أدوات المائدة للأطفال من Avent

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      مقابض مقاومة للانزلاق - يسهل الإمساك بها وتستقر على الوعاء بلا انزلاق

      ملعقة وشوكة بتجويف عميق

      ملعقة وشوكة بتجويف عميق

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        صُنع في الصين
        نعم

      • المحتويات

        شوكة للأطفال الصغار
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        ملعقة للأطفال الصغار
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      • الوزن والأبعاد

        وزن المنتج
        0.041  كلغ
        مقاييس المنتج الصافي باستثناء الأكسسوارات
        الملعقة/الشوكة: 130 (طول) X ‏24 (عرض) X‏ 15 (عمق)  ملليمترًا
        أبعاد الصندوق F
        28 (عمق) X‏ 101 (عرض) X ‏213 (ارتفاع)  ملليمترًا
        عدد الصناديق F في الصندوق A
        6

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