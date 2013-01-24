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Philips Avent

شوكة وملعقة وسكين لسن 18 شهراً وما فوق

SCF714/00
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • مجموعة أدوات المائدة للصغار ليتناولوا الطعام بمفردهم مجموعة أدوات المائدة للصغار ليتناولوا الطعام بمفردهم مجموعة أدوات المائدة للصغار ليتناولوا الطعام بمفردهم
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    Philips Avent شوكة وملعقة وسكين لسن 18 شهراً وما فوق

    SCF714/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    مجموعة أدوات المائدة للصغار ليتناولوا الطعام بمفردهم

    إن مجموعة أدوات المائدة SCF714/00 من Philips Avent هي الحل الأنسب لمراحل نمو طفلك

    Philips Avent شوكة وملعقة وسكين لسن 18 شهراً وما فوق

    مجموعة أدوات المائدة للصغار ليتناولوا الطعام بمفردهم

    إن مجموعة أدوات المائدة SCF714/00 من Philips Avent هي الحل الأنسب لمراحل نمو طفلك

    مجموعة أدوات المائدة للصغار ليتناولوا الطعام بمفردهم

    إن مجموعة أدوات المائدة SCF714/00 من Philips Avent هي الحل الأنسب لمراحل نمو طفلك

    Philips Avent شوكة وملعقة وسكين لسن 18 شهراً وما فوق

    مجموعة أدوات المائدة للصغار ليتناولوا الطعام بمفردهم

    إن مجموعة أدوات المائدة SCF714/00 من Philips Avent هي الحل الأنسب لمراحل نمو طفلك

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    أين يمكنني العثور على رقم الطراز؟

    Each product has a unique model number. A model number usually starts with letters followed by series of numbers, e.g. GC6440, 37PFL7403D/10 or SA1300/02.

     

    There are a few different ways you can locate your model number:

    Look on the box
    Look inside the product
    Look on the product
    Look on the manual

      مجموعة أدوات المائدة للصغار ليتناولوا الطعام بمفردهم

      أدوات المائدة من Avent

      سهولة في الإمساك لليدين الصغيرتين – مثالية ليأكل الصغار بمفردهم

      سهولة في الإمساك لليدين الصغيرتين – مثالية ليأكل الصغار بمفردهم

      مقابض مقاومة للانزلاق - يسهل الإمساك بها وتستقر على الوعاء بلا انزلاق

      مقابض مقاومة للانزلاق - يسهل الإمساك بها وتستقر على الوعاء بلا انزلاق

      ملعقة وشوكة بتجويف عميق

      ملعقة وشوكة بتجويف عميق

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        صُنع في الصين
        نعم

      • المحتويات

        شوكة للأطفال الصغار
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        ملعقة للأطفال الصغار
        1
        سكين للأطفال الصغار
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      • الوزن والأبعاد

        وزن المنتج
        0.067  كلغ
        مقاييس المنتج الصافي باستثناء الأكسسوارات
        الملعقة/السكين: 140 (طول) X ‏28 (عرض) X ‏18 (عمق) الشوكة: 152 (طول) X‏ 25 (عرض) X‏ 15 (عمق)  ملليمترًا
        أبعاد الصندوق F
        28 (عمق) X‏ 116 (عرض) X ‏240 (ارتفاع)  ملليمترًا
        عدد الصناديق F في الصندوق A
        6

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