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Philips Avent

كوب مع قمع

SCF750/00
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • انتقال سهل من الرضّاعة إلى الكوب انتقال سهل من الرضّاعة إلى الكوب انتقال سهل من الرضّاعة إلى الكوب
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    Philips Avent كوب مع قمع

    SCF750/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    انتقال سهل من الرضّاعة إلى الكوب

    يأتي الكوب مع القمع SCF750/00 هذا من Philips Avent خاليًا من مادة BPA ومقاومًا للتسرّب بشكل فائق سواء تم استخدامه في المنزل أو أثناء التنقل، ومع ذلك يسهل الشرب منه. يمكن تركيب القمع المزود بصمامات على الرضّاعات بحيث تصبح هي أيضاً مقاومة للتسرّب. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent كوب مع قمع

    انتقال سهل من الرضّاعة إلى الكوب

    يأتي الكوب مع القمع SCF750/00 هذا من Philips Avent خاليًا من مادة BPA ومقاومًا للتسرّب بشكل فائق سواء تم استخدامه في المنزل أو أثناء التنقل، ومع ذلك يسهل الشرب منه. يمكن تركيب القمع المزود بصمامات على الرضّاعات بحيث تصبح هي أيضاً مقاومة للتسرّب. إكتشف كلّ المميزات

    انتقال سهل من الرضّاعة إلى الكوب

    يأتي الكوب مع القمع SCF750/00 هذا من Philips Avent خاليًا من مادة BPA ومقاومًا للتسرّب بشكل فائق سواء تم استخدامه في المنزل أو أثناء التنقل، ومع ذلك يسهل الشرب منه. يمكن تركيب القمع المزود بصمامات على الرضّاعات بحيث تصبح هي أيضاً مقاومة للتسرّب. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent كوب مع قمع

    انتقال سهل من الرضّاعة إلى الكوب

    يأتي الكوب مع القمع SCF750/00 هذا من Philips Avent خاليًا من مادة BPA ومقاومًا للتسرّب بشكل فائق سواء تم استخدامه في المنزل أو أثناء التنقل، ومع ذلك يسهل الشرب منه. يمكن تركيب القمع المزود بصمامات على الرضّاعات بحيث تصبح هي أيضاً مقاومة للتسرّب. إكتشف كلّ المميزات

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      انتقال سهل من الرضّاعة إلى الكوب

      كوب مع قمع مانع للتسرّب ويسهل الارتشاف منه

      • سعة 200 مل
      • للأطفال بعمر 12 شهراً أو أكثر
      قمع طري مع صمام مبتكر مانع للتسرب

      قمع طري مع صمام مبتكر مانع للتسرب

      يتحكّم الصمام المبتكر الخاص بكوب القمع من Philips Avent في التدفق ويضمن عدم حدوث أي تسرب، حتى لو تم وضعه بطريقة مقلوبة أو تركه على جانبه

      هذا الكوب مصنوع من مواد خالية من مادة BPA

      هذا الكوب مصنوع من مواد خالية من مادة BPA

      إن هذا الكوب من Philips Avent مصنوع من مواد خالية من مادة BPA.

      قمع طري ومرن لتسهيل الشرب منه للمرة الأولى

      قمع طري ومرن لتسهيل الشرب منه للمرة الأولى

      مقياس السعة متوفر على الكوب

      مقياس السعة متوفر على الكوب

      كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        الصين
        نعم

      • المحتويات

        قمع طري
        1  قطعة
        كوب (سعة 200 مل/7 أونصات)
        1  قطعة
        مقبض
        1  قطعة

      • مراحل النمو

        المراحل
        6-12 شهراً وما فوق

      • الوزن والأبعاد

        وزن المنتج
        0.118  كلغ
        مقاييس المنتج الصافي باستثناء الأكسسوارات
        76 (عمق) X‏ 112 (عرض) X ‏130 (ارتفاع)  ملليمترًا
        عدد صناديق F في صندوق A
        6  قطعة
        أبعاد الصندوق F
        76 (عمق) X‏ 112 (عرض) X ‏168 (ارتفاع)  ملليمترًا

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