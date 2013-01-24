الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

Philips Avent

كوب مع قمع

SCF752/00
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • صمام مانع للتسرب يُبقي الكوب نظيفاً دائماً صمام مانع للتسرب يُبقي الكوب نظيفاً دائماً صمام مانع للتسرب يُبقي الكوب نظيفاً دائماً
    -{discount-value}

    Philips Avent كوب مع قمع

    SCF752/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    صمام مانع للتسرب يُبقي الكوب نظيفاً دائماً

    يأتي الكوب مع القمع SCF752/00 هذا من Philips Avent خاليًا من مادة BPA ومقاومًا للتسرّب بشكل فائق سواء تم استخدامه في المنزل أو أثناء التنقل، ومع ذلك يسهل الشرب منه. يمكن تركيب القمع المزود بصمامات على الرضّاعات بحيث تصبح هي أيضاً مقاومة للتسرّب. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent كوب مع قمع

    صمام مانع للتسرب يُبقي الكوب نظيفاً دائماً

    يأتي الكوب مع القمع SCF752/00 هذا من Philips Avent خاليًا من مادة BPA ومقاومًا للتسرّب بشكل فائق سواء تم استخدامه في المنزل أو أثناء التنقل، ومع ذلك يسهل الشرب منه. يمكن تركيب القمع المزود بصمامات على الرضّاعات بحيث تصبح هي أيضاً مقاومة للتسرّب. إكتشف كلّ المميزات

    صمام مانع للتسرب يُبقي الكوب نظيفاً دائماً

    يأتي الكوب مع القمع SCF752/00 هذا من Philips Avent خاليًا من مادة BPA ومقاومًا للتسرّب بشكل فائق سواء تم استخدامه في المنزل أو أثناء التنقل، ومع ذلك يسهل الشرب منه. يمكن تركيب القمع المزود بصمامات على الرضّاعات بحيث تصبح هي أيضاً مقاومة للتسرّب. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent كوب مع قمع

    صمام مانع للتسرب يُبقي الكوب نظيفاً دائماً

    يأتي الكوب مع القمع SCF752/00 هذا من Philips Avent خاليًا من مادة BPA ومقاومًا للتسرّب بشكل فائق سواء تم استخدامه في المنزل أو أثناء التنقل، ومع ذلك يسهل الشرب منه. يمكن تركيب القمع المزود بصمامات على الرضّاعات بحيث تصبح هي أيضاً مقاومة للتسرّب. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل spout-cups
      تسجيل

      اشترك في نشرتنا الإخبارية

      صمام مانع للتسرب يُبقي الكوب نظيفاً دائماً

      كوب مانع للتسرّب ويتيح التدفق السريع

      • سعة 260 مل
      • للأطفال بعمر 12 شهراً أو أكثر
      هذا الكوب مصنوع من مواد خالية من مادة BPA

      هذا الكوب مصنوع من مواد خالية من مادة BPA

      إن هذا الكوب من Philips Avent مصنوع من مواد خالية من مادة BPA.

      مقياس السعة متوفر على الكوب

      مقياس السعة متوفر على الكوب

      كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      يتوافق مع الرضّاعات والأكواب من Philips Avent

      إن كل الرضّاعات والأكواب من Philips Avent متوافقة، باستثناء الرضّاعات الزجاجية والأكواب المخصصة للبالغين/My First Big Kid. لذلك، يمكنك المزج بينها للحصول على الكوب المثالي، الذي يتناسب مع احتياجات النمو الخاصة بطفلك.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        الصين
        نعم

      • المحتويات

        قمع مقاوم للعضّ
        1  قطعة
        كوب (260 مل/ 9 أونصة)
        1  قطعة
        مقبض
        1  قطعة

      • مراحل النمو

        المراحل
        الأطفال بعمر 12 شهراً أو أكثر

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد الصندوق F
        76 (عمق) X‏ 112 (عرض) X ‏189 (ارتفاع)  ملليمترًا
        مقاييس المنتج الصافي باستثناء الأكسسوارات
        76 (عمق) X‏ 112 (عرض) X ‏150 (ارتفاع)  ملليمترًا
        عدد صناديق F في صندوق A
        6  قطعة
        وزن المنتج
        0.122  كلغ

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند