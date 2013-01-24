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Philips Avent

كوب مع قمع

SCF752/00
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • صمام مانع للتسرب يُبقي الكوب نظيفاً دائماً صمام مانع للتسرب يُبقي الكوب نظيفاً دائماً صمام مانع للتسرب يُبقي الكوب نظيفاً دائماً
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    Philips Avent كوب مع قمع

    SCF752/00
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    صمام مانع للتسرب يُبقي الكوب نظيفاً دائماً

    يأتي الكوب مع القمع SCF752/00 هذا من Philips Avent خاليًا من مادة BPA ومقاومًا للتسرّب بشكل فائق سواء تم استخدامه في المنزل أو أثناء التنقل، ومع ذلك يسهل الشرب منه. يمكن تركيب القمع المزود بصمامات على الرضّاعات بحيث تصبح هي أيضاً مقاومة للتسرّب. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent كوب مع قمع

    صمام مانع للتسرب يُبقي الكوب نظيفاً دائماً

    يأتي الكوب مع القمع SCF752/00 هذا من Philips Avent خاليًا من مادة BPA ومقاومًا للتسرّب بشكل فائق سواء تم استخدامه في المنزل أو أثناء التنقل، ومع ذلك يسهل الشرب منه. يمكن تركيب القمع المزود بصمامات على الرضّاعات بحيث تصبح هي أيضاً مقاومة للتسرّب. إكتشف كلّ المميزات

    صمام مانع للتسرب يُبقي الكوب نظيفاً دائماً

    يأتي الكوب مع القمع SCF752/00 هذا من Philips Avent خاليًا من مادة BPA ومقاومًا للتسرّب بشكل فائق سواء تم استخدامه في المنزل أو أثناء التنقل، ومع ذلك يسهل الشرب منه. يمكن تركيب القمع المزود بصمامات على الرضّاعات بحيث تصبح هي أيضاً مقاومة للتسرّب. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent كوب مع قمع

    صمام مانع للتسرب يُبقي الكوب نظيفاً دائماً

    يأتي الكوب مع القمع SCF752/00 هذا من Philips Avent خاليًا من مادة BPA ومقاومًا للتسرّب بشكل فائق سواء تم استخدامه في المنزل أو أثناء التنقل، ومع ذلك يسهل الشرب منه. يمكن تركيب القمع المزود بصمامات على الرضّاعات بحيث تصبح هي أيضاً مقاومة للتسرّب. إكتشف كلّ المميزات

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      صمام مانع للتسرب يُبقي الكوب نظيفاً دائماً

      كوب مانع للتسرّب ويتيح التدفق السريع

      • سعة 260 مل
      • للأطفال بعمر 12 شهراً أو أكثر
      يمكن تنظيف جميع القطع في غسالة الأطباق بسهولة وأمان

      يمكن تنظيف جميع القطع في غسالة الأطباق بسهولة وأمان

      .

      هذا الكوب مصنوع من مواد خالية من مادة BPA

      هذا الكوب مصنوع من مواد خالية من مادة BPA

      إن هذا الكوب من Philips Avent مصنوع من مواد خالية من مادة BPA.

      يتوافق مع الرضّاعات والأكواب من Philips Avent

      إن كل الرضّاعات والأكواب من Philips Avent متوافقة، باستثناء الرضّاعات الزجاجية والأكواب المخصصة للبالغين/My First Big Kid. لذلك، يمكنك المزج بينها للحصول على الكوب المثالي، الذي يتناسب مع احتياجات النمو الخاصة بطفلك.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        الصين
        نعم
        المرحلة
        الأطفال بعمر 12 شهراً أو أكثر
        كوب (260 مل/ 9 أونصة)
        1  قطعة
        وزن المنتج
        0.122  كلغ
        قمع مقاوم للعضّ
        1  قطعة
        مقبض
        1  قطعة

      • الوزن والأبعاد

        عدد صناديق F في صندوق A
        6  قطعة

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد الصندوق F
        76 (عمق) X‏ 112 (عرض) X ‏189 (ارتفاع)  ملليمترًا
        مقاييس المنتج الصافي باستثناء الأكسسوارات
        76 (عمق) X‏ 112 (عرض) X ‏150 (ارتفاع)  ملليمترًا

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