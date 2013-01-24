صمام مانع للتسرب يُبقي الكوب نظيفاً دائماً

يتميّز الكوب مع القمع SCF754/00 من Avent بتدفق سريع وهو مثالي للأطفال الكثيري الحركة. يمنع التسرب بشكل مذهل سواء تم هزّه أو رميه في الهواء، ومع ذلك يسهل الشرب منه. يأتي الكوب مزوّدًا بغطاء يبقى موصولاً به عند فتحه ومشبك جانبي ذكي لربطه بالحزام أو عربة الأطفال إكتشف كلّ المميزات