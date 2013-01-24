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Philips Avent

كوب مع قمع

SCF754/00
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • صمام مانع للتسرب يُبقي الكوب نظيفاً دائماً صمام مانع للتسرب يُبقي الكوب نظيفاً دائماً صمام مانع للتسرب يُبقي الكوب نظيفاً دائماً
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    Philips Avent كوب مع قمع

    SCF754/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    صمام مانع للتسرب يُبقي الكوب نظيفاً دائماً

    يتميّز الكوب مع القمع SCF754/00 من Avent بتدفق سريع وهو مثالي للأطفال الكثيري الحركة. يمنع التسرب بشكل مذهل سواء تم هزّه أو رميه في الهواء، ومع ذلك يسهل الشرب منه. يأتي الكوب مزوّدًا بغطاء يبقى موصولاً به عند فتحه ومشبك جانبي ذكي لربطه بالحزام أو عربة الأطفال إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent كوب مع قمع

    صمام مانع للتسرب يُبقي الكوب نظيفاً دائماً

    يتميّز الكوب مع القمع SCF754/00 من Avent بتدفق سريع وهو مثالي للأطفال الكثيري الحركة. يمنع التسرب بشكل مذهل سواء تم هزّه أو رميه في الهواء، ومع ذلك يسهل الشرب منه. يأتي الكوب مزوّدًا بغطاء يبقى موصولاً به عند فتحه ومشبك جانبي ذكي لربطه بالحزام أو عربة الأطفال إكتشف كلّ المميزات

    صمام مانع للتسرب يُبقي الكوب نظيفاً دائماً

    يتميّز الكوب مع القمع SCF754/00 من Avent بتدفق سريع وهو مثالي للأطفال الكثيري الحركة. يمنع التسرب بشكل مذهل سواء تم هزّه أو رميه في الهواء، ومع ذلك يسهل الشرب منه. يأتي الكوب مزوّدًا بغطاء يبقى موصولاً به عند فتحه ومشبك جانبي ذكي لربطه بالحزام أو عربة الأطفال إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent كوب مع قمع

    صمام مانع للتسرب يُبقي الكوب نظيفاً دائماً

    يتميّز الكوب مع القمع SCF754/00 من Avent بتدفق سريع وهو مثالي للأطفال الكثيري الحركة. يمنع التسرب بشكل مذهل سواء تم هزّه أو رميه في الهواء، ومع ذلك يسهل الشرب منه. يأتي الكوب مزوّدًا بغطاء يبقى موصولاً به عند فتحه ومشبك جانبي ذكي لربطه بالحزام أو عربة الأطفال إكتشف كلّ المميزات

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      صمام مانع للتسرب يُبقي الكوب نظيفاً دائماً

      كوب مانع للتسرّب ويتيح التدفق السريع

      • سعة 340 مل
      • قمع لتدفق سريع للأطفال بعمر 18+ شهراً
      هذا الكوب مصنوع من مواد خالية من مادة BPA

      هذا الكوب مصنوع من مواد خالية من مادة BPA

      إن هذا الكوب من Philips Avent مصنوع من مواد خالية من مادة BPA.

      كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      يتوافق مع الرضّاعات والأكواب من Philips Avent

      إن كل الرضّاعات والأكواب من Philips Avent متوافقة، باستثناء الرضّاعات الزجاجية والأكواب المخصصة للبالغين/My First Big Kid. لذلك، يمكنك المزج بينها للحصول على الكوب المثالي، الذي يتناسب مع احتياجات النمو الخاصة بطفلك.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        الصين
        نعم

      • المحتويات

        قمع يتيح التدفق السريع
        1  قطعة
        كوب (340 مل/ 12 أونصة)
        1  قطعة
        مشبك للتثبيت بالحزام
        1  قطعة

      • مراحل النمو

        المراحل
        12-18 شهراً وما فوق

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد الصندوق F
        76 (عمق) X‏ 100 (عرض) X ‏261 (ارتفاع)  ملليمترًا
        مقاييس المنتج الصافي باستثناء الأكسسوارات
        76 (عمق) X‏ 100 (عرض) X ‏261 (ارتفاع)  ملليمترًا
        عدد صناديق F في صندوق A
        6  قطعة
        وزن المنتج
        0.117  كلغ

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