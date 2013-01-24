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Philips Avent

أكواب مزوّدة بقشة

SCF764/00
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • تُبقي الكوب المزوّد بقشة نظيفاً دائماً تُبقي الكوب المزوّد بقشة نظيفاً دائماً تُبقي الكوب المزوّد بقشة نظيفاً دائماً
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    Philips Avent أكواب مزوّدة بقشة

    SCF764/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    تُبقي الكوب المزوّد بقشة نظيفاً دائماً

    تتضمن مجموعة القشّات البديلة مع الفرشاة SCF764/00 من Philips Avent مجموعتَين من القشّات الإضافية وفرشاة تنظيف. ويشير ذلك إلى إمكانية الحفاظ على القشّة نظيفة وصحية في الكوب لاستخدامها في أي وقت! إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent أكواب مزوّدة بقشة

    تُبقي الكوب المزوّد بقشة نظيفاً دائماً

    تتضمن مجموعة القشّات البديلة مع الفرشاة SCF764/00 من Philips Avent مجموعتَين من القشّات الإضافية وفرشاة تنظيف. ويشير ذلك إلى إمكانية الحفاظ على القشّة نظيفة وصحية في الكوب لاستخدامها في أي وقت! إكتشف كلّ المميزات

    تُبقي الكوب المزوّد بقشة نظيفاً دائماً

    تتضمن مجموعة القشّات البديلة مع الفرشاة SCF764/00 من Philips Avent مجموعتَين من القشّات الإضافية وفرشاة تنظيف. ويشير ذلك إلى إمكانية الحفاظ على القشّة نظيفة وصحية في الكوب لاستخدامها في أي وقت! إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent أكواب مزوّدة بقشة

    تُبقي الكوب المزوّد بقشة نظيفاً دائماً

    تتضمن مجموعة القشّات البديلة مع الفرشاة SCF764/00 من Philips Avent مجموعتَين من القشّات الإضافية وفرشاة تنظيف. ويشير ذلك إلى إمكانية الحفاظ على القشّة نظيفة وصحية في الكوب لاستخدامها في أي وقت! إكتشف كلّ المميزات

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    أين يمكنني العثور على رقم الطراز؟

    Each product has a unique model number. A model number usually starts with letters followed by series of numbers, e.g. GC6440, 37PFL7403D/10 or SA1300/02.

     

    There are a few different ways you can locate your model number:

    Look on the box
    Look inside the product
    Look on the product
    Look on the manual

      تُبقي الكوب المزوّد بقشة نظيفاً دائماً

      قشات إضافية مصنوعة من السيلكون مع فرشاة للتنظيف

      • تشكيلة من القشات الإضافية
      • مع فرشاة
      يمكن تنظيف جميع القطع في غسالة الأطباق بسهولة وأمان

      يمكن تنظيف جميع القطع في غسالة الأطباق بسهولة وأمان

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        الصين
        نعم

      • المحتويات

        قشات إضافية
        تشكيلتان
        فرشاة
        1  قطعة

      • مراحل النمو

        المراحل
        • الأطفال بعمر 12 شهراً أو أكثر
        • الأطفال بعمر 18 شهراً أو أكثر

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