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Philips Avent

مجموعة الخلاط الصغير وأدوات إطعام الطفل من Avent

SCF860/21
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • الخلط والتخزين والإطعام الخلط والتخزين والإطعام الخلط والتخزين والإطعام
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    Philips Avent مجموعة الخلاط الصغير وأدوات إطعام الطفل من Avent

    SCF860/21
    التصنيف الإجمالي / 5

    الخلط والتخزين والإطعام

    تتيح لك مجموعة الخلاط الصغير وأدوات إطعام الطفل من Philips Avent تقديم طعام صحي لطفلك. تم تصميمها بحيث تتناسب تمامًا مع نمو طفلك، بصرف النظر عن مكان تواجدك. تُعدّ هذه المجموعة مثالية لخلط الفاكهة والخضار أو الحبوب المطهوة والقلوبات وحتى اللحوم المطهوة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent مجموعة الخلاط الصغير وأدوات إطعام الطفل من Avent

    الخلط والتخزين والإطعام

    تتيح لك مجموعة الخلاط الصغير وأدوات إطعام الطفل من Philips Avent تقديم طعام صحي لطفلك. تم تصميمها بحيث تتناسب تمامًا مع نمو طفلك، بصرف النظر عن مكان تواجدك. تُعدّ هذه المجموعة مثالية لخلط الفاكهة والخضار أو الحبوب المطهوة والقلوبات وحتى اللحوم المطهوة.

    الخلط والتخزين والإطعام

    تتيح لك مجموعة الخلاط الصغير وأدوات إطعام الطفل من Philips Avent تقديم طعام صحي لطفلك. تم تصميمها بحيث تتناسب تمامًا مع نمو طفلك، بصرف النظر عن مكان تواجدك. تُعدّ هذه المجموعة مثالية لخلط الفاكهة والخضار أو الحبوب المطهوة والقلوبات وحتى اللحوم المطهوة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent مجموعة الخلاط الصغير وأدوات إطعام الطفل من Avent

    الخلط والتخزين والإطعام

    تتيح لك مجموعة الخلاط الصغير وأدوات إطعام الطفل من Philips Avent تقديم طعام صحي لطفلك. تم تصميمها بحيث تتناسب تمامًا مع نمو طفلك، بصرف النظر عن مكان تواجدك. تُعدّ هذه المجموعة مثالية لخلط الفاكهة والخضار أو الحبوب المطهوة والقلوبات وحتى اللحوم المطهوة.

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      الخلط والتخزين والإطعام

      تغذية الأطفال مع منتجات Avent من Philips

      مع وصفات طبخ مثالية لنمو طفلك

      كل ما تحتاجين إليه للبدء. يساعدك كتيّب وصفات الطبخ على إتّباع نظام غذائي صحي لطفلك.

      خلط وتخزين سهل في المنزل

      طعام طازج وصحي يتم تحضيره في المنزل بطريقة بسيطة. الخطوة الأولى نحو تقديم الأطعمة الصلبة للطفل.

      مع خلاط صغير ومطحنة الأطعمة الصلبة والسوائل ونظام تخزين

      التحضير: يتيح لك الخلاط الصغير ومطحنة الأطعمة المنقوعة من Philips Avent تحضير طعام طبيعي وصحي وفق الطريقة التي يفضّلها طفلك بسهولة تامة. التخزين: استخدمي الأكواب المتينة والقابلة للتكديس لتخزينها في الثلاجة أو المجمدة. إطعام الطفل: سواء كنت في المنزل أو خارجه، سيستمتع طفلك بالطعام الطازج الذي حضرته. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تسخينه في كوب مع جهاز تسخين وجبات الطفل والرضّاعة من Philips Avent.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        الصين
        نعم

      • المحتويات

        خلاط صغير
        1
        مطحنة أطعمة صلبة وسوائل
        1
        أكواب
        6 (8 أونصات / 240 مل)  قطعة
        أغطية
        6
        ملاعق الفطام
        2
        كتيّب وصفات
        1

      • المواصفات التقنية

        التردد
        50 - 60  هرتز
        الطاقة
        220  واط
        فولتية
        220 - 240  فولت
        السعة
        400  مل
        السرعة
        1
        طول سلك الطاقة
        160  سم
        تصنيف السلامة
        الفئة 2
        اللون/اللون الخارجي
        أبيض/أزرق

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد الصندوق F
        250 (عرض) × 125 (ارتفاع) × 324.5 (عمق)  ملليمترًا
        عدد الصناديق F في الصندوق A
        4
        أبعاد المنتج
        10 (قاعدة مستديرة) ×‏ 29 (ارتفاع)  سم
        وزن المنتج
        1.26  كلغ

      • المواد

        خالية من مادة BPA*
        نعم

      • مراحل النمو

        المرحلة
        • الأطفال بعمر 6 أشهر أو أكثر
        • الأطفال بين 6 و12 شهراً

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