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Philips Avent

جهاز تحضير طعام الأطفال Essential

SCF862/02
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • خطوات بسيطة لوجبات صحية للأطفال خطوات بسيطة لوجبات صحية للأطفال خطوات بسيطة لوجبات صحية للأطفال
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    Philips Avent جهاز تحضير طعام الأطفال Essential

    SCF862/02
    التصنيف الإجمالي / 5

    خطوات بسيطة لوجبات صحية للأطفال

    حضّري وجبات شهية للأطفال بـ 3 خطوات بسيطة: طهو بواسطة البخار وخلط وتقديم. تعمد تقنية توزيع البخار بشكل دائري إلى طهو المكونات بطريقة متساوية، مع الاحتفاظ بالعناصر المغذية والقوام والسوائل لعملية خلط سريعة وسهلة. أما التصميم الذكي فيساعدك في تحضير الوجبات بخطوات أقل، لاستخدام سهل وتنظيف بسيط. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent جهاز تحضير طعام الأطفال Essential

    خطوات بسيطة لوجبات صحية للأطفال

    حضّري وجبات شهية للأطفال بـ 3 خطوات بسيطة: طهو بواسطة البخار وخلط وتقديم. تعمد تقنية توزيع البخار بشكل دائري إلى طهو المكونات بطريقة متساوية، مع الاحتفاظ بالعناصر المغذية والقوام والسوائل لعملية خلط سريعة وسهلة. أما التصميم الذكي فيساعدك في تحضير الوجبات بخطوات أقل، لاستخدام سهل وتنظيف بسيط. إكتشف كلّ المميزات

    خطوات بسيطة لوجبات صحية للأطفال

    حضّري وجبات شهية للأطفال بـ 3 خطوات بسيطة: طهو بواسطة البخار وخلط وتقديم. تعمد تقنية توزيع البخار بشكل دائري إلى طهو المكونات بطريقة متساوية، مع الاحتفاظ بالعناصر المغذية والقوام والسوائل لعملية خلط سريعة وسهلة. أما التصميم الذكي فيساعدك في تحضير الوجبات بخطوات أقل، لاستخدام سهل وتنظيف بسيط. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent جهاز تحضير طعام الأطفال Essential

    خطوات بسيطة لوجبات صحية للأطفال

    حضّري وجبات شهية للأطفال بـ 3 خطوات بسيطة: طهو بواسطة البخار وخلط وتقديم. تعمد تقنية توزيع البخار بشكل دائري إلى طهو المكونات بطريقة متساوية، مع الاحتفاظ بالعناصر المغذية والقوام والسوائل لعملية خلط سريعة وسهلة. أما التصميم الذكي فيساعدك في تحضير الوجبات بخطوات أقل، لاستخدام سهل وتنظيف بسيط. إكتشف كلّ المميزات

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      خطوات بسيطة لوجبات صحية للأطفال

      • الطهو بالبخار والخلط والتقديم
      • طهو صحي على البخار
      • أصبح تناول الطعام بسيطًا
      طريقة فريدة للطهو بالبخار لتحضير الطعام بطريقة صحية

      طريقة فريدة للطهو بالبخار لتحضير الطعام بطريقة صحية

      يُعتبر البخار طريقة صحية لطهو الطعام. وتعمد تقنية توزيع البخار بشكل دائري التي نقدمها إلى توزيع البخار من الأسفل إلى الأعلى، لضمان طهو كل المكونات بطريقة متساوية بدون غليها. بالإضافة إلى ذلك، يتم الاحتفاظ بالعناصر المغذية والقوام والسوائل لعملية الخلط.

      طهو وجبات صحية للأطفال بالبخار وخلطها وتقديمها بكل بساطة

      طهو وجبات صحية للأطفال بالبخار وخلطها وتقديمها بكل بساطة

      يجمع جهاز تحضير الطعام هذا ما بين الطهو بالبخار الخلط، مما يسهل تحضير وجبات الأطفال وتقديمها. ابدأي بطهو المكونات بالبخار، ثم اخلطيها حتى تحصلي على القوام المطلوب وقدميها.

      مناسب لكل مراحل الفطام، بدءًا من الطعام المهروس ووصولاً إلى الطعام الذي يتضمن قطعًا كبيرة

      مناسب لكل مراحل الفطام، بدءًا من الطعام المهروس ووصولاً إلى الطعام الذي يتضمن قطعًا كبيرة

      أصبح من السهل تحضير طعام صحي لكل مراحل الفطام بفضل جهاز تحضير الطعام هذا، بدءًا من الفاكهة والخضار المخلوطة خلطًا ناعمًا ومرورًا بمزج المكونات مثل اللحمة والسمك والحبوب ووصولاً إلى تقديم أطعمة تتضمن قطعًا أكبر.

      خطوات أقل لعملية خلط سهلة

      خطوات أقل لعملية خلط سهلة

      يساعد تصميم غطاء الدورق الذكي في إبقاء كل المكونات داخل الدورق ويمنع بالتالي الطعام من الدخول إلى خزان المياه. أصبحت عملية الخلطة سهلة بفضل خطوات أقل، بدءًا من الطهو بالبخار ووصولاً إلى الخلط.

      فتحة كبيرة لخزان المياه لعملية تنظيف سهلة

      فتحة كبيرة لخزان المياه لعملية تنظيف سهلة

      يتميّز جهاز تحضير الطعام بفتحة خزان مياه كبيرة جدًا يسهل تنظيفها وإعادة تعبئتها، مما يسمح لك بالطهو بواسطة البخار النظيف في كل مرة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدامه في الجلاية (الدورق وغطاء الدورق والشفرة).

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        الصين
        نعم

      • المحتويات

        جهاز خلط وإعداد الطعام بالبخار
        1 قطعة
        سلة الطعام
        1  قطعة
        ملعقة مسطحة
        1 قطعة

      • المواصفات التقنية

        سعة دورق الخلط
        1050 مل، 400 مل (لخلط الطعام)
        سعة سلة الطعام
        720 مل
        سعة خزان الماء
        180 مل
        اللون
        أبيض/أخضر فاتح
        طول سلك الطاقة
        80  سم
        فولتية
        220-240  فولت
        التردد
        50-60  هرتز
        الطاقة
        330  واط
        أمان
        مفتاح لقفل الدورق لاستخدام آمن
        تصنيف السلامة
        الفئة 1

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد الصندوق F
        العرض 300 x الارتفاع 260 x العمق 201  ملليمترًا
        أبعاد المنتج
        العرض 280 x الارتفاع 204 x العمق 148  ملليمترًا
        وزن المنتج
        1.44  كلغ

      • مراحل النمو

        المراحل
        • الأطفال بعمر سنة واحدة أو أكثر
        • الأطفال بين 6 و12 شهراً
        • الأطفال بعمر 6 أشهر أو أكثر

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