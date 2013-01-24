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جهاز تحضير الطعام الصحي للأطفال 2 في 1

SCF870/21
التصنيف الإجمالي / 5
  • وجبات مغذية للأطفال وسهلة التحضير وجبات مغذية للأطفال وسهلة التحضير وجبات مغذية للأطفال وسهلة التحضير
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  • تشغيل إيقاف مؤقت

    جهاز تحضير الطعام الصحي للأطفال 2 في 1

    SCF870/21
    التصنيف الإجمالي / 5

    وجبات مغذية للأطفال وسهلة التحضير

    يمكنك بكل سهولة تحضير وجبات مغذية للأطفال في المنزل باستخدام جهاز تحضير الطعام الصحي للأطفال 2 في 1 من Philips Avent. أولاً، قم بطهو الفاكهة أو الخضار أو السمك أو اللحوم بالبخار، ثم بكل بساطة، ارفع الدورق واقلبه لخلط المكونات من دون الحاجة إلى نقلها! إكتشف كلّ المميزات

    جهاز تحضير الطعام الصحي للأطفال 2 في 1

    وجبات مغذية للأطفال وسهلة التحضير

    يمكنك بكل سهولة تحضير وجبات مغذية للأطفال في المنزل باستخدام جهاز تحضير الطعام الصحي للأطفال 2 في 1 من Philips Avent. أولاً، قم بطهو الفاكهة أو الخضار أو السمك أو اللحوم بالبخار، ثم بكل بساطة، ارفع الدورق واقلبه لخلط المكونات من دون الحاجة إلى نقلها! إكتشف كلّ المميزات

    وجبات مغذية للأطفال وسهلة التحضير

    يمكنك بكل سهولة تحضير وجبات مغذية للأطفال في المنزل باستخدام جهاز تحضير الطعام الصحي للأطفال 2 في 1 من Philips Avent. أولاً، قم بطهو الفاكهة أو الخضار أو السمك أو اللحوم بالبخار، ثم بكل بساطة، ارفع الدورق واقلبه لخلط المكونات من دون الحاجة إلى نقلها! إكتشف كلّ المميزات

    جهاز تحضير الطعام الصحي للأطفال 2 في 1

    وجبات مغذية للأطفال وسهلة التحضير

    يمكنك بكل سهولة تحضير وجبات مغذية للأطفال في المنزل باستخدام جهاز تحضير الطعام الصحي للأطفال 2 في 1 من Philips Avent. أولاً، قم بطهو الفاكهة أو الخضار أو السمك أو اللحوم بالبخار، ثم بكل بساطة، ارفع الدورق واقلبه لخلط المكونات من دون الحاجة إلى نقلها! إكتشف كلّ المميزات

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      وجبات مغذية للأطفال وسهلة التحضير

      • طهو صحي على البخار
      • طهو بالبخار وخلط في دورق واحد
      • نصائح حول الفطام والوصفات الخاصة به
      طريقة فريدة للطهو بالبخار لتحضير الطعام بطريقة صحية

      طريقة فريدة للطهو بالبخار لتحضير الطعام بطريقة صحية

      يُعتبر الطهو بالبخار طريقة صحية لتحضير الطعام. وتسمح التقنية الفريدة التي نقدمها بتوزيع البخار من الأسفل إلى الأعلى، للحرص على طهو كل المكونات بطريقة متساوية بدون غليها.بالإضافة إلى ذلك، يتم الحفاظ على المواد المغذية والملمس وسوائل الطهو لعملية الخلط.

      دورق واحد ومفيد لكل المراحل بدءًا من الطهو بالبخار ووصولاً إلى الخلط

      دورق واحد ومفيد لكل المراحل بدءًا من الطهو بالبخار ووصولاً إلى الخلط

      يمكنك العثور على كل ما تحتاجين إليه لتحضير طعام مغذٍّ لطفلك في دورق واحد. بعد طهو المكونات بالبخار، ما عليك سوى رفع الدورق وقلبه وتثبيته في مكانه لتتمكني من خلط الطعام والحصول على القوام الذي تريدينه.

      لكل المراحل، بدءًا من الطعام المهروس ووصولاً إلى الطعام الذي يتضمن قطعًا كبيرة

      لكل المراحل، بدءًا من الطعام المهروس ووصولاً إلى الطعام الذي يتضمن قطعًا كبيرة

      بدءًا من الفاكهة والخضار المخلوطة خلطًا ناعمًا ومرورًا بمزج اللحمة والسمك والحبوب ووصولاً إلى تقديم قوام يتضمن قطعًا أكبر. يساعد جهاز تحضير الطعام الصحي للأطفال 2 في 1 الذي نقدمه في تحضير مجموعة متنوعة من الطعام لكل مراحل الفطام والتغذية.

      12 وصفة مناسبة لمختلف الأعمار لمساعدتك في مرحلة الفطام

      12 وصفة مناسبة لمختلف الأعمار لمساعدتك في مرحلة الفطام

      لقد تعاونّا مع اختصاصي بتغذية الأطفال وطبيب نفسي للأطفال، لابتكار 12 وصفة مناسبة لمختلف الأعمار ونصائح حول مرحلة الفطام لمساعدتك في تزويد طفلك بانطلاقة صحية في الحياة ولبدء عادات جيدة لتناول الطعام ترافقه لمدى الحياة.

      اكتشف وصفات صحية ومقاطع فيديو مسلية وتلميحات ونصائح

      اكتشف وصفات صحية ومقاطع فيديو مسلية وتلميحات ونصائح

      قم بتنزيل التطبيق للحصول على نصائح حول فطام طفلك واعثر على وصفات مغذية وسهلة التحضير تساعدك في مجاراة طفلك في مراحل نموه. اقرأ دلائل الطهو خطوة بخطوة وشاهد مقاطع الفيديو الممتعة والمفيدة واعثر على تلميحات ونصائح عدة مفيدة لمساعدتك في جعل مرحلة الفطام سهلة قدر الإمكان.

      تعبئة المياه بسهولة وإعدادات بسيطة وقطع قليلة للتنظيف

      تعبئة المياه بسهولة وإعدادات بسيطة وقطع قليلة للتنظيف

      تم تصميم جهاز تحضير الطعام الصحي للأطفال 2 في 1 ليكون سهل الاستخدام وعمليًا. فالإعدادات بسيطة ومن السهل تعبئته بالمياه، وهو يتألف من قطع قليلة جدًا، مما يسهّل عملية تنظيفه وتخزينه.

      تصميم صغير الحجم لا يتطلب مساحة كبيرة في المطبخ

      تصميم صغير الحجم لا يتطلب مساحة كبيرة في المطبخ

      لا يتطلب جهاز تحضير الطعام للأطفال هذا مساحة كبيرة في المطبخ أو على سطح طاولة العمل أو عند وضعه في الخزانة.

      إعلام بواسطة الطنين

      لا حاجة إلى الانتظار أو مراقبة الطعام. فسيعلمك تنبيه صوتي فريد عندما يصبح الطعام جاهزًا بطريقة مثالية. ما عليك سوى قلب الدورق وخلط المكونات وتقديمها أو تخزيها لاستخدامها في وقت لاحق.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        تركيا
        نعم

      • المحتويات

        جهاز خلط وإعداد الطعام بالبخار
        1
        ملعقة مسطحة
        1
        كوب لقياس السعة
        1
        كتيّب وصفات
        1

      • المواصفات التقنية

        التردد
        50 - 60  هرتز
        الطاقة
        400  واط
        فولتية
        220-240  فولت
        تصنيف السلامة
        الفئة 1
        أمان
        نظام قفل أمان لكشف الغطاء والوعاء
        السعة
        800 (أطعمة صلبة) / 450 (سوائل)  مل
        السرعة
        1
        سعة حاوية المياه
        200 مل
        طول سلك الطاقة
        70  سم
        اللون/اللون الخارجي
        أبيض/أخضر

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد الصندوق F
        193 (عمق) × 243 (عرض) × 344 (ارتفاع)  ملليمترًا
        عدد الصناديق F في الصندوق A
        2
        أبعاد المنتج
        16.50 (قاعدة مستديرة)‏ 30.8 (ارتفاع)  سم
        وزن المنتج
        2  كلغ

      • مراحل النمو

        المراحل
        • الأطفال بعمر 6 أشهر أو أكثر
        • الأطفال بعمر سنة واحدة أو أكثر
        • الأطفال بين 6 و12 شهراً

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