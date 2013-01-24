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Avent

مجموعة عضّاضات التسنين الكلاسيكية

SCF880/01
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • تناسب الأيدي والأفواه الصغيرة تناسب الأيدي والأفواه الصغيرة تناسب الأيدي والأفواه الصغيرة
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    Avent مجموعة عضّاضات التسنين الكلاسيكية

    SCF880/01
    التصنيف الإجمالي / 5

    تناسب الأيدي والأفواه الصغيرة

    تعمل مجموعة عضّاضات الأسنان SCF880/01 من نوع Classic من Philips Avent والخالية من مادة BPA على تدليك لثة الطفل الملتهبة في مختلف مراحل التسنين. بالإضافة إلى ذلك، تتناسب تصاميم عضّاضات الأسنان المرحة والملونة مع فم الطفل ويديه للمساعدة على التخفيف من آلام التسنين. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Avent مجموعة عضّاضات التسنين الكلاسيكية

    تناسب الأيدي والأفواه الصغيرة

    تعمل مجموعة عضّاضات الأسنان SCF880/01 من نوع Classic من Philips Avent والخالية من مادة BPA على تدليك لثة الطفل الملتهبة في مختلف مراحل التسنين. بالإضافة إلى ذلك، تتناسب تصاميم عضّاضات الأسنان المرحة والملونة مع فم الطفل ويديه للمساعدة على التخفيف من آلام التسنين. إكتشف كلّ المميزات

    تناسب الأيدي والأفواه الصغيرة

    تعمل مجموعة عضّاضات الأسنان SCF880/01 من نوع Classic من Philips Avent والخالية من مادة BPA على تدليك لثة الطفل الملتهبة في مختلف مراحل التسنين. بالإضافة إلى ذلك، تتناسب تصاميم عضّاضات الأسنان المرحة والملونة مع فم الطفل ويديه للمساعدة على التخفيف من آلام التسنين. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Avent مجموعة عضّاضات التسنين الكلاسيكية

    تناسب الأيدي والأفواه الصغيرة

    تعمل مجموعة عضّاضات الأسنان SCF880/01 من نوع Classic من Philips Avent والخالية من مادة BPA على تدليك لثة الطفل الملتهبة في مختلف مراحل التسنين. بالإضافة إلى ذلك، تتناسب تصاميم عضّاضات الأسنان المرحة والملونة مع فم الطفل ويديه للمساعدة على التخفيف من آلام التسنين. إكتشف كلّ المميزات

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      تناسب الأيدي والأفواه الصغيرة

      عضّاضة تسنين تساعد في تهدئة آلام الأسنان

      • مرحلة التسنين الأولى
      • عضّاضة للأسنان الأمامية
      مصنوعة من مواد يمكن لطفلك عضّها عندما تبدأ الأسنان الأمامية بالنمو

      مصنوعة من مواد يمكن لطفلك عضّها عندما تبدأ الأسنان الأمامية بالنمو

      تتمتع هذه العضاضة بملمس مختلف لتوفير مستويات ضغط مختلفة لتهدئة آلم تسنين طفلك.

      عضّاضات التسنين من Philips Avent خالية تمامًا من مادة BPA والفثاليت

      عضّاضات التسنين من Philips Avent خالية تمامًا من مادة BPA والفثاليت

      خالية من مادة BPA – بموجب توجيهات الاتحاد الأوروبي 2011/8/EU.

      يمكن تعقيمها في جهاز التعقيم من Philips Avent

      يمكن تعقيمها في جهاز التعقيم من Philips Avent

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        ماليزيا
        نعم

      • الميزات

        تساعد على تلطيف ألم الأسنان
        نعم
        صحية
        نعم
        يمكن تعقيمها
        نعم
        خالية من BPA
        نعم
        ملوّنة لتشجيع الأطفال على اللعب
        نعم
        للأسنان الأمامية
        نعم

      • مراحل النمو

        المراحل
        الأطفال بين 0 و6 أشهر

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