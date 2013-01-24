تناسب الأيدي والأفواه الصغيرة
تعمل مجموعة عضّاضات الأسنان SCF890/01 من Avent الخالية من مادة BPA والمتوفرة بتصاميم على شكل حيوانات على تدليك لثة الطفل الملتهبة في مختلف مراحل التسنين. بالإضافة إلى ذلك، تتناسب تصاميم عضّاضات الأسنان المرحة والملونة مع فم الطفل ويديه للمساعدة على التخفيف من آلام التسنين. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تناسب الأيدي والأفواه الصغيرة
تعمل مجموعة عضّاضات الأسنان SCF890/01 من Avent الخالية من مادة BPA والمتوفرة بتصاميم على شكل حيوانات على تدليك لثة الطفل الملتهبة في مختلف مراحل التسنين. بالإضافة إلى ذلك، تتناسب تصاميم عضّاضات الأسنان المرحة والملونة مع فم الطفل ويديه للمساعدة على التخفيف من آلام التسنين. إكتشف كلّ المميزات
تناسب الأيدي والأفواه الصغيرة
تعمل مجموعة عضّاضات الأسنان SCF890/01 من Avent الخالية من مادة BPA والمتوفرة بتصاميم على شكل حيوانات على تدليك لثة الطفل الملتهبة في مختلف مراحل التسنين. بالإضافة إلى ذلك، تتناسب تصاميم عضّاضات الأسنان المرحة والملونة مع فم الطفل ويديه للمساعدة على التخفيف من آلام التسنين. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تناسب الأيدي والأفواه الصغيرة
تعمل مجموعة عضّاضات الأسنان SCF890/01 من Avent الخالية من مادة BPA والمتوفرة بتصاميم على شكل حيوانات على تدليك لثة الطفل الملتهبة في مختلف مراحل التسنين. بالإضافة إلى ذلك، تتناسب تصاميم عضّاضات الأسنان المرحة والملونة مع فم الطفل ويديه للمساعدة على التخفيف من آلام التسنين. إكتشف كلّ المميزات
تتمتع هذه العضاضة بملمس مختلف لتوفير مستويات ضغط مختلفة لتهدئة آلم تسنين طفلك.
خالية من مادة BPA – بموجب توجيهات الاتحاد الأوروبي 2011/8/EU.
بلد المنشأ
الميزات
مراحل النمو