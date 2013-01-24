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Avent

عضّاضات تسنين بتصاميم الحيوانات المرحة

SCF892/01
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • تناسب الأيدي والأفواه الصغيرة تناسب الأيدي والأفواه الصغيرة تناسب الأيدي والأفواه الصغيرة
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    Avent عضّاضات تسنين بتصاميم الحيوانات المرحة

    SCF892/01
    التصنيف الإجمالي / 5

    تناسب الأيدي والأفواه الصغيرة

    تعمل مجموعة عضّاضات الأسنان SCF892/01 من Avent الخالية من مادة BPA والمتوفرة بتصاميم على شكل حيوانات على تدليك لثة الطفل الملتهبة في مختلف مراحل التسنين. بالإضافة إلى ذلك، تتناسب تصاميم عضّاضات الأسنان المرحة والملونة مع فم الطفل ويديه للمساعدة على التخفيف من آلام التسنين. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Avent عضّاضات تسنين بتصاميم الحيوانات المرحة

    تناسب الأيدي والأفواه الصغيرة

    تعمل مجموعة عضّاضات الأسنان SCF892/01 من Avent الخالية من مادة BPA والمتوفرة بتصاميم على شكل حيوانات على تدليك لثة الطفل الملتهبة في مختلف مراحل التسنين. بالإضافة إلى ذلك، تتناسب تصاميم عضّاضات الأسنان المرحة والملونة مع فم الطفل ويديه للمساعدة على التخفيف من آلام التسنين. إكتشف كلّ المميزات

    تناسب الأيدي والأفواه الصغيرة

    تعمل مجموعة عضّاضات الأسنان SCF892/01 من Avent الخالية من مادة BPA والمتوفرة بتصاميم على شكل حيوانات على تدليك لثة الطفل الملتهبة في مختلف مراحل التسنين. بالإضافة إلى ذلك، تتناسب تصاميم عضّاضات الأسنان المرحة والملونة مع فم الطفل ويديه للمساعدة على التخفيف من آلام التسنين. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Avent عضّاضات تسنين بتصاميم الحيوانات المرحة

    تناسب الأيدي والأفواه الصغيرة

    تعمل مجموعة عضّاضات الأسنان SCF892/01 من Avent الخالية من مادة BPA والمتوفرة بتصاميم على شكل حيوانات على تدليك لثة الطفل الملتهبة في مختلف مراحل التسنين. بالإضافة إلى ذلك، تتناسب تصاميم عضّاضات الأسنان المرحة والملونة مع فم الطفل ويديه للمساعدة على التخفيف من آلام التسنين. إكتشف كلّ المميزات

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      • عضّاضة للأسنان الوسطى
      سهلة التنظيف بالمياه الدافئة

      سهلة التنظيف بالمياه الدافئة

      تعتبر هذه العضاضة صحية ليمسك بها طفلك من الحواف المستديرة. يعني هذا أيضًا أنها سهلة التنظيف ويحول شكلها دون حدوث ثقوب فيها بسهولة. اغسليها فقط بمياه دافئة وستكون جاهزة لتعيدي استخدامها!

      مصنوعة من عدّة مواد تبرّد اللثّة وتدلّكها عندما تبدأ الأسنان الخلفية بالنمو

      مصنوعة من عدّة مواد تبرّد اللثّة وتدلّكها عندما تبدأ الأسنان الخلفية بالنمو

      يمكن تبريد عضاضة الأسنان المليئة بالجل هذه في البراد لتوفير برودة لتهدئة آلام تسنين طفلك. يعطيك المزيج المختلف مستويات متعددة من البرودة لملاءمة حالة طفلك.

      عضّاضات التسنين من Philips Avent خالية تمامًا من مادة BPA والفثاليت

      عضّاضات التسنين من Philips Avent خالية تمامًا من مادة BPA والفثاليت

      خالية من مادة BPA – بموجب توجيهات الاتحاد الأوروبي 2011/8/EU.

      يمكن وضعها في الثلاجة لتبريد عضّاضة التسنين

      يمكن وضعها في الثلاجة لتبريد عضّاضة التسنين

      تصاميم ملونة ومرحة تشجّع طفلك على اللعب

      تصاميم ملونة ومرحة تشجّع طفلك على اللعب

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        ماليزيا
        نعم

      • الميزات

        تساعد على تلطيف ألم الأسنان
        نعم
        صحية
        نعم
        خالية من BPA
        نعم
        ملوّنة لتشجيع الأطفال على اللعب
        نعم
        تبرّد اللثة وتدلّكها
        نعم
        للأسنان الوسطى
        نعم

      • مراحل النمو

        المرحلة
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر
        • الأطفال بين 6 و12 شهراً

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