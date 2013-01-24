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Philips Avent

مجموعة موازين الحرارة الرقمية للأطفال

SCH540/00
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • ناعم ودقيق ناعم ودقيق ناعم ودقيق
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    Philips Avent مجموعة موازين الحرارة الرقمية للأطفال

    SCH540/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    ناعم ودقيق

    يساعدك ميزان الحرارة بشكل عضّاضة SCH540/00 على قياس درجة حرارة طفلك من دون إزعاجه. وهو يستخدم الواقي والحلمة نفسهما المستخدمَين في اللهّاية ذات الانسياب الحر للهواء من Avent لتسهيل الانتقال من اللهّاية إلى قياس الحرارة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent مجموعة موازين الحرارة الرقمية للأطفال

    ناعم ودقيق

    يساعدك ميزان الحرارة بشكل عضّاضة SCH540/00 على قياس درجة حرارة طفلك من دون إزعاجه. وهو يستخدم الواقي والحلمة نفسهما المستخدمَين في اللهّاية ذات الانسياب الحر للهواء من Avent لتسهيل الانتقال من اللهّاية إلى قياس الحرارة.

    ناعم ودقيق

    يساعدك ميزان الحرارة بشكل عضّاضة SCH540/00 على قياس درجة حرارة طفلك من دون إزعاجه. وهو يستخدم الواقي والحلمة نفسهما المستخدمَين في اللهّاية ذات الانسياب الحر للهواء من Avent لتسهيل الانتقال من اللهّاية إلى قياس الحرارة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent مجموعة موازين الحرارة الرقمية للأطفال

    ناعم ودقيق

    يساعدك ميزان الحرارة بشكل عضّاضة SCH540/00 على قياس درجة حرارة طفلك من دون إزعاجه. وهو يستخدم الواقي والحلمة نفسهما المستخدمَين في اللهّاية ذات الانسياب الحر للهواء من Avent لتسهيل الانتقال من اللهّاية إلى قياس الحرارة.

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      ناعم ودقيق

      الجمع ما بين ميزان حرارة رقمي وميزان حرارة على شكل عضّاضة تسنين

      مؤشر انخفاض مستوى البطارية

      مؤشر انخفاض مستوى البطارية

      يتضمن لهّايات نفاذة للهواء من Avent

      يساعد طفلك على التكيّف مع الشكل.

      اختيار من بين طرق القياس بشكل يتناسب واحتياجات طفلك

      يقيس ميزان الحرارة من Philips Avent درجة حرارة جسم طفلك تحت اللسان أو الإبط أو من باب البدن بشكل دقيق ومريح.

      ميزان حرارة مصمّم على شكل لهّاية

      تحوّل سهل من لهّاية إلى ميزان حرارة.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        صُنع في الصين
        • موازين حرارة
        • نعم
        صُنع في إنكلترا
        • لهّايات
        • نعم

      • الطاقة

        نوع البطارية
        LR41
        عدد البطاريات
        واحدة لكل ميزان حرارة
        فترة التشغيل مدوّنة على البطارية
        >100  ساعة (ساعات)

      • الملحقات

        دليل المستخدم
        نعم

      • الراحة

        يناسب حديثي الولادة
        نعم
        رأس مرن
        نعم
        شاشة عرض قياس واضحة
        نعم
        إيقاف تشغيل تلقائي
        نعم
        مؤشر حالة البطارية
        نعم

      • المواصفات التقنية

        نطاق حرارة التشغيل
        32-42.9  درجة مئوية
        الدقّة
        35-42 +/- 0.1  درجة مئوية
        مدة القياس
        • 10 ثوانٍ ±3 ثوانٍ في الماء (الحمام)
        • 25 ثانية ±10 ثوانٍ في الفم وعبر باب البدن
        • 60 ثانية ±10 ثوانٍ تحت الإبط

      • مراحل النمو

        المرحلة
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر
        • الأطفال بين 6 و12 شهراً

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