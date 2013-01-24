ناعم ودقيق
يساعدك ميزان الحرارة بشكل عضّاضة SCH540/00 على قياس درجة حرارة طفلك من دون إزعاجه. وهو يستخدم الواقي والحلمة نفسهما المستخدمَين في اللهّاية ذات الانسياب الحر للهواء من Avent لتسهيل الانتقال من اللهّاية إلى قياس الحرارة.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ناعم ودقيق
يساعدك ميزان الحرارة بشكل عضّاضة SCH540/00 على قياس درجة حرارة طفلك من دون إزعاجه. وهو يستخدم الواقي والحلمة نفسهما المستخدمَين في اللهّاية ذات الانسياب الحر للهواء من Avent لتسهيل الانتقال من اللهّاية إلى قياس الحرارة.
ناعم ودقيق
يساعدك ميزان الحرارة بشكل عضّاضة SCH540/00 على قياس درجة حرارة طفلك من دون إزعاجه. وهو يستخدم الواقي والحلمة نفسهما المستخدمَين في اللهّاية ذات الانسياب الحر للهواء من Avent لتسهيل الانتقال من اللهّاية إلى قياس الحرارة.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ناعم ودقيق
يساعدك ميزان الحرارة بشكل عضّاضة SCH540/00 على قياس درجة حرارة طفلك من دون إزعاجه. وهو يستخدم الواقي والحلمة نفسهما المستخدمَين في اللهّاية ذات الانسياب الحر للهواء من Avent لتسهيل الانتقال من اللهّاية إلى قياس الحرارة.
يساعد طفلك على التكيّف مع الشكل.
يقيس ميزان الحرارة من Philips Avent درجة حرارة جسم طفلك تحت اللسان أو الإبط أو من باب البدن بشكل دقيق ومريح.
تحوّل سهل من لهّاية إلى ميزان حرارة.
بلد المنشأ
الطاقة
الملحقات
الراحة
المواصفات التقنية
مراحل النمو