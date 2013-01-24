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Philips Avent

على شكل زهرة زرقاء

SCH550/20
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • درجة حرارة دقيقة درجة حرارة دقيقة درجة حرارة دقيقة
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    Philips Avent على شكل زهرة زرقاء

    SCH550/20
    التصنيف الإجمالي / 5

    درجة حرارة دقيقة

    يشكّل ميزان الحرارة الرقمي لحمام الطفل وغرفته من Philips Avent طريقة مريحة لمراقبة درجة الحرارة في غرفة الطفل وحمامه. وقد تم تصميمه واختباره أيضًا على شكل لعبة يمكن للطفل أن يلهو بها بطريقة آمنة ومسلية أثناء الاستحمام. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent على شكل زهرة زرقاء

    درجة حرارة دقيقة

    يشكّل ميزان الحرارة الرقمي لحمام الطفل وغرفته من Philips Avent طريقة مريحة لمراقبة درجة الحرارة في غرفة الطفل وحمامه. وقد تم تصميمه واختباره أيضًا على شكل لعبة يمكن للطفل أن يلهو بها بطريقة آمنة ومسلية أثناء الاستحمام. إكتشف كلّ المميزات

    درجة حرارة دقيقة

    يشكّل ميزان الحرارة الرقمي لحمام الطفل وغرفته من Philips Avent طريقة مريحة لمراقبة درجة الحرارة في غرفة الطفل وحمامه. وقد تم تصميمه واختباره أيضًا على شكل لعبة يمكن للطفل أن يلهو بها بطريقة آمنة ومسلية أثناء الاستحمام. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent على شكل زهرة زرقاء

    درجة حرارة دقيقة

    يشكّل ميزان الحرارة الرقمي لحمام الطفل وغرفته من Philips Avent طريقة مريحة لمراقبة درجة الحرارة في غرفة الطفل وحمامه. وقد تم تصميمه واختباره أيضًا على شكل لعبة يمكن للطفل أن يلهو بها بطريقة آمنة ومسلية أثناء الاستحمام. إكتشف كلّ المميزات

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      درجة حرارة دقيقة

      يطفو ميزان الحرارة الخاص بالأطفال على الماء

      • ميزان حرارة لحمام وغرفة الطفل
      متوافق مع كافة معايير الألعاب والسلامة

      متوافق مع كافة معايير الألعاب والسلامة

      تم اختبار المنتجات المتوافقة مع معايير الألعاب بدقة تامة للتأكد من أنها تراعي المعايير كلها ومن أنها آمنة تماماً.

      آمن ومسلٍّ

      آمن ومسلٍّ

      تم تصميمه كلعبة آمنة ومسلية للأطفال مهما كان عمرهم ليلعبوا بها أثناء الاستحمام.

      قياس دقيق لحرارة الحمام والحمام أو الغرفة

      يسمح لك ميزان حرارة حمام الطفل وغرفته بتحديد درجة الحرارة المثالية لحمام الطفل وغرفته. سيكون الطفل أكثر راحة في الحمام إذا كانت درجة حرارة المياه تتراوح بين 36.5 درجة مئوية و 38 درجة مئوية. فدرجة الحرارة التي تصل إلى 39 درجة مئوية وما فوق ستكون شديدة السخونة وقد تحرق بشرة الطفل! كما يكون الأطفال أكثر راحة أثناء النوم عندما تكون درجة حرارة الغرفة حوالي 18 درجة مئوية.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        نطاق حرارة التشغيل
        10-45  درجة مئوية
        الدقّة
        +/-1  درجة مئوية
        متوافق مع معايير
        EN 71, ASTM F963-96a الفنيّة

      • الطاقة

        نوع البطارية
        LR44
        عدد البطاريات
        2
        قابلة للفك/قابلة للاستبدال
        نعم

      • الملحقات

        دليل المستخدم
        نعم

      • مراحل النمو

        المراحل
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر
        • الأطفال بين 6 و12 شهراً

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