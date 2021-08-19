منذ طرح شركة Philips لأول بُصيلة مصباح منذ أكثر من 120 سنة، نرى أن الابتكار والتركيز على الأفراد هما حجر الأساس في الشركة.

يرتكز التزامنا على تقديم تقنيات جديدة في عالم الرعاية الصحية والإضاءة، فضلاً عن منتجات مبتكرة وذات صلة محليًا تُحدث فرقًا في حياة العملاء والمستهلكين وكل الأطراف المعنية في كل أنحاء العالم. نحن نؤمن أن أفضل طريقة للقيام بذلك تتمثل في الفهم العميق لاحتياجات الأفراد ورغباتهم.

وحين نجمع الاثنين معًا، أي الفرد والابتكار، نكون قد خلقنا الجيل الجديد من التكنولوجيا وكل ما يحتاج إليه الأفراد ويرغبون به بحق. إنها الابتكارات القيّمة التي تساعد الأفراد على التمتّع بصحة جيدة، واتباع طريقة عيش صحية، والاستمتاع بالحياة.