تأخذ Philips الخصوصية والأمان على محمل جدي جدًا، وتحاول وضع مستخدمي موقع الويب الخاص بنا بالمرتبة الأولى في نواحي عملنا كافة. تستخدم Philips ملفات تعريف الارتباط لمساعدتك على الاستفادة إلى أقصى حد من مواقع الويب الخاصة بشركة Philips.

تجدر الإشارة إلى أن Philips لا تستخدم حاليًا أي حل تقني يسمح بالرد على إشارات "عدم التعقب" الصادرة عن المستعرض لديك. وبهدف إدارة تفضيلاتك المتعلقة بملفات تعريف الارتباط يمكنك تغيير إعدادات ملفات تعريف الارتباط في إعدادات المستعرض في أي وقت. فيمكنك إما الموافقة على ملفات تعريف الارتباط كافة أو على قسم منها. وإذا قمت بتعطيل ملفات تعريف الارتباط في إعدادات المستعرض قد تجد بأن بعض الأقسام في موقع الويب (مواقع الويب) الخاص بنا لا تعمل. على سبيل المثال، يمكن أن تواجه مشكلة في تسجيل الدخول أو في القيام بعمليات شراء عبر الإنترنت.

يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول كيفية تغيير إعدادات ملفات تعريف الارتباط في المستعرض الذي تستخدمه في اللائحة التالية:

https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/managing/

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies#w_cookie-settings

http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies

http://www.apple.com/safari/features.html#security

يمكن استخدام ملفات تعريف الارتباط Flash على صفحات Philips. يمكن إزالة ملفات تعريف الارتباط Flash عبر إدارة إعدادات Flash Player. وبحسب إصدار Internet Explorer (أو أي مستعرض آخر) وmedia player الذي تستخدمه، قد تتمكن من إدارة ملفات تعريف الارتباط Flash من المستعرض. يمكنك إدارة ملفات تعريف الارتباط Flash من خلال زيارة موقع ويب Adobe. تجدر اإشارة إلى أن منع استخدام ملفات تعريف الارتباط Flash قد يؤثر على الميزات المتوفرة لك.