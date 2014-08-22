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سياسة Philips الخاصة بملفات تعريف الارتباط

 

يسري إشعار ملفات تعريف الارتباط بدءًا من

22 أغسطس 2014

المزيد من المعلومات حول ملفات تعريف الارتباط

تسعى Philips إلى جعل تجربتك وتفاعلك مع مواقع الويب الخاصة بنا تثقيفيين ومناسبين وداعمين بقدر الإمكان. ومن إحدى الوسائل لتحقيق ذلك هي عبر استخدام ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مماثلة تخزن معلومات عن زيارتك لموقعنا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. ونرى أنه من المهم جدًا أن تطّلع على أنواع ملفات تعريف الارتباط التي يستخدمها موقع الويب الخاص بنا والهدف لاستخدامها. فهذا يساعد على حماية خصوصيتك والحفاظ على سهولة استخدام موقع الويب الخاص بنا بقدر الإمكان. يمكنك أن تقرأ أدناه المزيد عن ملفات تعريف الارتباط المستخدمة في موقع الويب الخاص بنا ومن خلاله، والأهداف التي تستخدم لأجلها. هذا بيان عن الخصوصية وعن استخدام ملفات تعريف الارتباط وليس عقد أو اتفاق.

ما هي ملفات تعريف الارتباط؟

ملفات تعريف الارتباط هي ملفات نصية صغيرة تخزّن على القرص الصلب في جهاز الكمبيوتر لدى زيارة بعض مواقع الويب. وقد نستخدم في Philips تقنيات مماثلة مثل البيكسل وإشارات ويب إلخ... وإنما بهدف الاتساق، سنشير إلى هذه التقنيات كافة باسم "ملفات تعريف الارتباط".

سبب استخدام ملفات تعريف الارتباط هذه

يمكن استخدام ملفات تعريف الارتباط لأهداف متعددة، إذ يمكن استخدامها مثلًا للإشارة إلى أنك سبق وزرت موقع الويب الخاص بنا ولتحديد الأقسام التي أثارت اهتمامك أكثر من غيرها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تحسن ملفات تعريف الارتباط تجربتك عبر إنترنت من خلال تخزين تفضيلاتك أثناء زيارتك لموقع الويب الخاص بنا.

ملفات تعريف الارتباط الصادرة عن طرف ثالث

قد يخزن طرف ثالث (غير شركة Philips) أيضًا ملفات تعريف ارتباط على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أثناء زيارتك لمواقع الويب الخاصة بشركة Philips. وملفات تعريف الارتباط غير المباشرة هذه مماثلة لملفات تعريف الارتباط المباشرة إنما تنتج عن نطاق مختلف (غير Philips) عن الذي تزوره.

ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

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