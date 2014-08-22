يقضي هدفنا بتزويد زوار موقع الويب الخاص بنا بمعلومات تثير اهتمامهم بقدر الإمكان. لذا نعمل على تكييف موقعنا بقدر الإمكان بحسب كل زائر. فنحن لا نفعل هذا من خلال محتوى موقعنا فحسب بل من خلال الإعلانات المعروضة أيضًا.
للسماح بإجراء هذه التكييفات، نحاول الحصول على فكرة عن اهتماماتك المحتملة بالاستناد إلى مواقع الويب الخاصة بـPhilips التي تزورها بهدف وضع ملف تعريف مجزّأ. وبالاستناد إلى هذه الاهتمامات، نكيّف عندها المحتوى والإعلانات على موقع الويب لمجموعات متعددة من العملاء. فعلى سبيل المثال، تجمعك اهتمامات مماثلة بالاهتمامات التي تظهر لدى فئة الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و45 عامًا، والمتزوجين ولديهم أطفال ويهتمون بكرة القدم بالاستناد إلى سلوك التصفح الخاص بك." ستُعرض على هذه المجموعة، حتمًا، إعلانات مختلفة عن فئة النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و30 عامًا وهن عازبات ويهتممن بالسفر".
يمكن أن تحاول الأطراف الثالثة التي تضع ملفات تعريف الارتباط عبر موقع الويب الخاص بنا معرفة اهتماماتك بهذه الطريقة بدورها. في هذه الحالة، يمكن جمع المعلومات عن زيارتك الحالية لموقع الويب مع المعلومات التي تم الحصول عليها من زيارات سابقة لمواقع الويب غير موقعنا.
حتى ولو لم يتم استخدام ملفات تعريف الارتباط هذه، تجدر الإشارة إلى أنه سيتم عرض إعلانات على موقعنا، ولكن لن تكون هذه الإعلانات مخصصة بحسب اهتماماتك.
تسمح ملفات تعريف الارتباط هذه:
- لمواقع الويب بتسجيل زياراتك، ونتيجة لذلك، تسمح بتقييم اهتماماتك
- بالتحقق لمعرفة ما إن كنت نقرت فوق إعلان ما
- بنقل معلومات عن سلوك التصفح الخاص بك إلى مواقع الويب أخرى
- باستخدام خدمات طرف ثالث لعرض إعلانات
- بعرض إعلانات مثيرة أكثر للاهتمام بالاستناد إلى استخدامك لمواقع التواصل الاجتماعي